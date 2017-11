Phil González: “Instagram es la red social del buen rollo”

Para Phil González, “Instagram es la pata fuerte de las emociones.” Considera que desde su salida en 2010, esta aplicación ha cambiado el panorama de las redes sociales porque, como su propio nombre indica, todo es mucho más instantáneo y “podemos contar lo que estamos viviendo.”

“Instagram tiene un componente gráfico y visual que ha hecho que las emociones fluyan mucho más. Es la red social del buen rollo, la clave es ser tú mismo”, ha afirmado el experto.

González comenzó a observar las relaciones sociales que se creaban a través de Instagram, muy diferentes de los lazos creados en Twitter, mucho más fríos. Fue entonces cuando decidió crear grupos de ‘fans’ de esta aplicación, los Instagramers. Empezó por Madrid y Barcelona y en la actualidad existen unos 500 grupos de fans en todo el mundo. “He llegado a casar a gente, soy padrino virtual”, ha dicho el creador de Instagramers.

Phil González ha comentado algunas de las reglas que rigen la red social Instagram. Por ejemplo, piensa que no es recomendable subir más de una foto al día. “Me gusta contestar a todo el mundo, y hasta que no lo hago no subo la siguiente foto”, ha dicho el experto, que considera fundamental “establecer un diálogo con la comunidad.”

Para cerrar la entrevista, y como no podía ser de otra manera, Phil González ha querido hacerse un selfi con los presentadores del maratón de entrevistas, Javi Nieves y Javier Capitán.