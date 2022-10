Javier Cárdenas habla de la decena de ex ministros que «callaron de la forma más perra» cuando Marruecos dijo que España no tiene fronteras terrestres, aludiendo a Ceuta y Melilla y diciendo que estas ciudades autónomas que están ocupadas por España. «Se han callado como perros», ha señalado el presentador de Levántate OK.

Esta decena de ex ministros del PSOE, dice, están «pagados por el rey de Marruecos para conformar su lobby de poder en ese país». «Juan Fernando López Aguilar, José Bono o Zapatero, que por cierto, donde hay pasta, ahí está él, el sociata, porque no hay un sarao siniestro contra España en el que no esté», ha agregado al respecto.

«Recordemos que ahora entenderás por qué España le ha perdonado 2.000 millones de euros a Venezuela y a Cuba. La pregunta es si alguna vez sabremos y le harán una auditoría a Zapatero para saber cuánto se lleva de todo esto, porque gratis no trabaja y lo estamos pagando nosotros».

«¿Cómo es posible que siendo el gestor del dinero público decidas, sin consultar con ningún español, perdonar una deuda de 2.000 millones de euros a esos dos países, cuando estáis diciéndole a los españoles que hay que aumentar los impuestos porque no salen las cuentas?», apunta Javier Cárdenas.

Además, en el programa de Levántate OK también comentan que, «a estos ex ministros, empiezan invitándoles a pasar unos días en un hotel en Tánger a razón de 8.000 euros la noche y ya no paran. A partir de ahí, empiezan a hacerse amigos de lo que llaman el lobby marroquí». «Una lista de ex ministros entre los que están, además de los ya citados, Miguel Ángel Moratinos, Trinidad Jiménez, Elena Valenciano y la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, entre otros», apostillan.