En el programa de este jueves en Levántate OK, Javier Cárdenas reconoce que «esto sí que es muy bestia, Pedro Sánchez ha creado un sistema de alerta en tiempo real para saber qué radio o qué televisión le critica y poder acabar con ella. Esto es muy bestia. De verdad que los periodistas en España no tengan la mínima decencia ni valentía de criticar a semejante dictador. No aparece esta información en portada de ningún medio», reflexiona.

«Lo acaba de comprar, además ha licitado, ha formalizado el contrato en tiempo récord en un mes, que eso es muy difícil. ¿Qué ha hecho? Bueno, la Secretaría de Estado de Comunicación ha comprado este sistema que permite controlar todo lo que digan de emisoras de radio en España y programas de televisión y cada vez que hablen de Sánchez, sea bien o mal, aparece una alerta en tiempo real te dice exactamente qué han dicho, si es denunciable, si no lo es, si quito la publicidad a este medio, si les pongo una multa», relata Cárdenas.

«Controla informativos, tertulias y magazines, incluido el fin de semana. En fin de semana, la maquinita está en marcha de 6 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes, fin de semana, de 13 a 22 horas. Dicen que es la agenda de renovación y regeneración democrática, censurando. Bueno, la tontería, por cierto, nos ha costado 15.000 euros y además las pagamos todos, un sistema de alertas en tiempo real. Entiendo que esto es algo parecido a un software, pero no importa lo que sea, lo grave es el hecho, lo que hace el sistema», indica.

«Jamás un presidente de Gobierno, lo hemos comprobado, había comprado un sistema de alerta e inteligencia, que es de lo que hablamos, que le avise cuando hablan de él. Si de verdad lo hiciera un partido político que no fuera el PSOE, estarían diciendo que si la mordaza, que si de todo, y con razón, ¿eh? Y con razón, normal», concluye.