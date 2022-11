Hoy, Javier Cárdenas nos ofrece un dato asombroso en la sección de Datos que seguro que no sabías, y es que los astronautas, aunque en ocasiones sean tratados como héroes, son seres humanos y como tales, tienen necesidades… Hay una foto que delata que lo primero que tocó la luna cuando hablamos de algo humano y no fue el pie derecho de Neil Armstrong, sino una bolsa con excrementos que arrojó junto con su compañero Buzz Aldrin cerca de una de las patas del módulo Eagle.

Y no es la única: otras 95 bolsas de idéntico contenido de desperdicios fisiológicos (también vómitos y pis) tapizan las zonas donde alunizaron las Apolo XI, XII, XIV, XV, XVI y XVII con sus doce astronautas. Dos asuntos tiene el hecho de que permanezcan ahí, como un residuo no deseado de la investigación científica. Uno, el aspecto ecológico: si bien hacia fines de los años 60 y 70 la ecología apenas despuntaba y ciertamente no era tan urgente como ahora, lo cierto es que haber generado basura ya fuera de nuestra planeta enciende también las alarmas de una contaminación interplanetaria de la especie. Esas bolsas podrían ser asimismo un experimento científico involuntario: ¿qué habrá pasado con ese contenido?, ¿habrá sobrevivido alguna de las miles de especies de bacterias -que componen alrededor de la mitad de su peso- a las extremas condiciones de la Luna (entre 123° al sol y -233° a la sombra)?, ¿o algún virus, o incluso algún hongo? Si murieron, ¿nos dará alguna pista el modo en que murieron?

Lo único seguro es que, en ausencia de viento y otros factores de erosión, las bolsas estarán en idéntico sitio (como las banderas, las placas, dos pelotas de golf, cámaras de TV y otras decenas de artefactos. En una entrevista con el sitio Vox.com, el astronauta de la Apolo XVI Charlie Duke confirmó que dejó parte de él en la superficie lunar tras tres días ahí, pero que está convencido de que la radiación solar esterilizó todo. «Y volver con esa basura nunca fue una opción», reconoció.