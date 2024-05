Javier Cárdenas arranca hoy Levántate OK contando que «se prepara una próxima denuncia ya que el papá de Pedro Sánchez no recibió un millón de euros en ayudas, no, recibió mucho más. Más de dos, según denuncia» Manos Limpias». Cuenta que «no tiene sólo una fábrica de plásticos, tiene un holding dentro del cual hay una fábrica de plásticos, negocios de hostelería en el sur de Tenerife…».

Miguel Bernad, de Manos Limpias nos dice esto:»Ese holding de empresas que tienen los padres de Pedro Sánchez, empresas de fabricación de plásticos, etcétera, podría haber recibido subvenciones públicas de más de dos millones desde que Sánchez es presidente, según una información que nos ha llegado al despacho».