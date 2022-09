Esta es la pillada ante el juez de Mónica Oltra, en su declaración de siete horas. Y la han pillado porque ha sido muy cobarde, porque ha volcado toda la responsabilidad en los funcionarios de no cuidad a la menor que fue abusada por quien era su marido en ese momento. La ex vicepresidenta valenciana se ha basado en decir que el funcionario no le informó, que no la avisó. Pero es que además reconoció (y esta es la gran pillada) que ha incumplido su deber de asistencia a la víctima.

El fiscal le preguntó a Mónica Oltra : «¿Porque no le puso un abogado a la víctima cuando se enteró?» y «¿porque no se personó usted que es la que la debe defender contra su marido?» Q esto Mónica Oltra no pudo responder porque se quedó muda.

Recordemos que ella no se separó de su marido después de estos hechos, siguieron dos años más juntos porque ella no creía lo que decía la chica. Pero hay algo más. Se ha descubierto que Mónica Oltra pagó 99.000 euros de dinero público a la fundación ESPILL por, entre otras cosas, tener un informe psicológico que desacreditaba a la niña víctima de este abuso y ese informe acabó en manos del abogado del marido, para desacreditar a la víctima. Y todo con dinero público.

Este caso no se va a archivar y los que estaban dentro del juzgado decían que Mónica Oltra se estaba cociendo en si propio jugo. Javier Cárdenas explica que con todo lo que están haciendo Mónica Oltra, Ada Colau e Irene montero, aún hay fanáticos que les votan.