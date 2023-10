En el programa de hoy Levántate OK, Javier Cárdenas recuerda que en el año 1982 España organizaba en solitario un gran mundial. Ahora necesita a Portugal y Marruecos. «¿Por qué Marruecos, qué necesidad tiene España de hacer un mundial junto a Marruecos cuando España tiene a dos de los mejores equipos del mundo y a varios más en la élite europea, cuando España tiene unos estadios fantásticos y modernos que superan las 70 mil localidades, ¿qué pinta aquí Marruecos?», se pregunta Javier Cárdenas. En este sentido, Javier Cárdenas indica que «claro, tiene que ser otro guiñito más de Pedro Sánchez porque si no, no se entiende nada. España es completamente autosuficiente para ser el único anfitrión de un mundial, ya lo fue en 1982 en plena crisis, cuanto más lo va a ser ahora con unos estadios modernos y unas infraestructuras de primer orden, pero algo más le debe este presidente a Marruecos para que esté metido en el ajo».

La FIFA ya ha hecho oficial su decisión a través de un comunicado. «En 2030, tendremos una huella global única, tres continentes –África, Europa y América del Sur– y seis países– Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay- dando la bienvenida y uniendo al mundo mientras celebramos juntos el hermoso juego, el centenario y la Copa Mundial de la FIFA», celebró Gianni Infantino. La Conmebol avanzó esta novedosa configuración del Mundial que otorga a Sudamérica los primeros partidos del Mundial 2030 y a la península Ibérica y Marruecos, el resto.

Esta decisión del Consejo de la FIFA todavía debe ser ratificada en el Congreso que el organismo celebrará en diciembre de 2024, aunque en principio se trata de un mero formalismo. Hasta el pasado mes de junio, el gran rival de España y sus socios para organizar el Mundial 2030 era la candidatura conjunta de Arabia Saudí, Grecia y Egipto, pero estos países decidieron dar un paso atrás a la vista de que el voto de la UEFA, integrada por 55 federaciones, se decantaba a favor de la candidatura ibérica.