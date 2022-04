Este viernes 8 de abril, Javier Cárdenas se hace eco en su morning show del escándalo ya no sólo del hermano de Ximo Puig, sino también el de su hijo. En este sentido, arremetió con dureza contra los medios de comunicación que «solamente destacáis la corrupción de una ideología política» y de esta forma añadió sobre el sesgado posicionamiento de esos profesionales que «me dais asco, y os explico por qué. Ayer hubo una celebración de transparencia en las Cortes de Valencia y la secretaria general del PP de Valenciana, Eva Ortiz, le pregunta a Ximo Puig si le parece correcto que su hermano haya presentado facturas falsas. Pero el presidente, no contestó. A lo que añadió Cárdenas que, ¿a alguien le parece normal que quién tiene la conciencia tranquila, no contestase a una pregunta así?».

Javier Cárdenas prosiguió narrando las preguntas que la líder popular le realizó a Puig. «¿Le parece correcto que su hermano presentara facturas falsas, programas inexistentes y documentación ilegal para justificar subvenciones que le da el Gobierno que usted preside? Ximo Puig no contestó tampoco, añade de nuevo indignado. Y así, continúa Cárdenas desglosando en este nuevo Levántate OK, los escándalos del hermano y el hijo del presidente de la Comunidad de Valencia.

