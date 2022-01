Luis Eduardo Ramírez Icardi, ex marido de Mónica Oltra, vicepresidenta primera de la Generalitat valenciana presidida por el socialista Ximo Puig, fue condenado a principios del pasado mes de diciembre de 2020 por la Audiencia Provincial de Valencia a cinco años de prisión y 6.000 euros de indemnización por responsabilidad civil por un delito de abusos sexuales en un centro de acogida. Esa menor se llamaba Teresa y desde aquel día de 2017 vive un calvario exigiendo una reparación que le permite pasar página y rehacer su vida. Tenía trece años cuando este pervertido abusó de ella.

En Levántate OK con Javier Cárdenas, Teresa relata cómo nadie la creía y cuenta que durante meses ninguna instancia judicial ni médica quiso investigar estos abusos que Mónica Oltra «metió en un cajón cuatro meses» para que no se investigara. «Yo confiaba en él y él me traicionó. Nunca imaginé que esa persona llegaría a ese extremo. Yo me quedaba en shock cuando él abusaba de mí», cuenta Teresa.