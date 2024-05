Javier Cárdenas comienza hoy Levántate OK contándote: «Para que os deis cuenta, mientras unos están en Bavia y sobre todo no se dan cuenta que la política se basa en la comunicación principalmente, ya que todos lo tenemos muy claro, hay partidos que aún no lo tienen tan claro. No es así el PSOE, ni la izquierda. Después de que el macho alfa, bueno, el aprendiz de macho alfa, montara el Canal Red, ese canal que no ve ni Cristo, ahora Pedro Sánchez, está montando otra nueva televisión, mucho más currada que la de Pablo Iglesias. ¿Para qué? Pues yo creo que es para que cuando algún día deja de ser presidente del Gobierno. ¿Sabes quién está detrás? José Miguel Contreras, uno de los tres hombres a los que Zapatero regaló LaSexta, el editor, productor ejecutivo El Intermedio, el hombre que está todo el día en Moncloa. Uno de los hombres que más programas produce en televisión española con el dinero de todos».