En el programa de Javier Cárdenas te contamos que hay servidores que están intentando monetizar y promover el arte generado por inteligencia artificial, caracterizado como pornográfico o erótico usando la imagen facial de instagramers y convertirlos/as en actores o actrices porno.

No es ni la primera vez ni será la última que una inteligencia artificial ha sido usada para generar pornografía. No obstante, lejos de que éstas se usen para satisfacer las necesidades de unos pocos internautas, hay quienes no sólo están buscando estos resultados, sino ganar dinero a través de ellos y especialmente por la comunidad de artistas, que ha denunciado cómo algunos se están lucrando a cambio de arte generado sin ningún esfuerzo.

Un nuevo actor surge en esta problemática: las IAs usadas para generar pornografía. En los últimos meses, se ha vuelto bastante popular en España, ya que algunos lo están usando para conseguir imágenes artísticas con su cara. El famoso youtuber Dot CSV, especializado en inteligencia artificial, ha publicado un tutorial para conseguir entrenar a esta IA con tu cara. Además, algunos usaron esta IA para crear imágenes de desnudos falsos de celebridades de Internet. Algo que lógicamente generó muchísimo revuelo.

Estos riesgos «incluyen poner expectativas aún más irrazonables sobre los cuerpos y el comportamiento sexual de las mujeres». Eso sin contar el asunto de los desnudos sin consentimiento de personas famosas y todo lo que ello implica para su privacidad. Mucho estaba tardando la inteligencia artificial en meterse en un sector que da miles de millones de euros al año y que ha decidido auténticas batallas de tecnología.