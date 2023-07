Hoy hemos tenido en el programa de Javier Cárdenas a Carlos Hernando, director del documental El autócrata, un filme que está corriendo como la pólvora en las redes sociales, dispositivos móviles y periódicos digitales. Carlos Hernando nos ha reconocido que era votante del PSOE y que decidió realizar una película en formato documental. Se encontró con impedimentos para estrenarlo en cine en su totalidad. Censura que le ha hecho este gobierno desde su Ministerio de Cultura. Es un documental sin desperdicio en el que miembros del PSOE y ex ministros del Partido socialista, exhiben las mentiras y egocentrismo de Pedro Sánchez y lo hacen desde su propio partido. El autócrata debería ser de obligado visionado por todos los ciudadanos para que a más de uno se le caiga la venda de los ojos, si es que aún no se han dado cuenta de quién nos gobierna. En Levántate OK, el director de cine Carlos Hernando nos cuenta varias «perlas» de cómo se pensó en hacer este documental y de cómo fue el periplo para que saliera a la luz.

Carlos Hernando ha denunciado la lentitud con la que el Ministerio de Cultura ha abordado los trámites relacionados con El autócrata. Entre ellos, el cineasta lamenta la premeditación con la que la administración ha pospuesto la clasificación de edad necesaria para poder estrenar una película en salas. Aunque su intención era compartir la película en cines a partir del próximo mes de noviembre, el director ha decidido dar un paso adelante y difundir su audiovisual antes de acudir a las urnas, ya que en él analizan la figura de Pedro Sánchez varios ex altos cargos del PSOE.