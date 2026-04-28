Hoy, 28 de abril de 2026, en toda la provincia de Bilbao se espera un cielo nuboso, predominando las nubes altas por la mañana, junto a brumas y algunas nieblas. A partir de la tarde, se prevén chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes en Álava. Las temperaturas se mantendrán estables o ligeras en ascenso, con un viento flojo que cambiará a componente norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y ambiente fresco

El cielo se irá desperezando lento esta mañana en Bilbao, donde la probabilidad de que la lluvia haga acto de presencia es alta, especialmente a medida que avance el día. Con temperaturas que oscilan entre los 14 y 23 grados, el ambiente se sentirá cargado y aunque habrá algo de sol al inicio, pronto será el agua la que mande, dejando a su paso un aire fresco tras las primeras gotas. El viento, suave a esta hora, soplará del Noroeste con lo justo para recordar que el otoño ya se asoma.

Ya por la tarde, la situación se complicará; las nubes tomarán protagonismo y la lluvia se tornará más intensa, marcando un alto riesgo durante horas de la noche. La temperatura irá decreciendo al caer la tarde, llevándonos a una noche donde rondaremos los 16 grados, pero la sensación térmica será similar a los 13, debido a la humedad que prevalecerá. Con el sol ocultándose a las 21:09, lo mejor será tener a mano un paraguas y abrigarse bien para disfrutar de la calma que trae consigo el agua cuando llega a la tierra.

Cielos nublados con intensas lluvias en Baracaldo

Las primeras horas en Baracaldo llegan cargadas de nubosidad y una atmósfera algo tensa, preámbulo de un día inestable. Con un 100% de probabilidad de lluvia, la mañana se presenta fresca, con temperaturas que rondan los 14°C. A medida que avanza la jornada, se intensifican los chubascos, acompañados de rachas de viento que pueden superar los 30 km/h, dejando claro que las condiciones no van a ser favorables.

A hora de la tarde, la situación se agrava con un 90% de probabilidad de lluvias y el termómetro podría marcar una máxima de 21°C, contrastando con el fresco inicio del día. La humedad relativa alcanza niveles altos, creando una sensación térmica incómoda. Para quienes salgan, mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda, porque el tiempo se prepara para dar sorpresas.

Guecho: cielos cubiertos y lluvia esperada

La jornada en Guecho amanece con un ambiente húmedo y pesado, con una probabilidad de lluvia del 40% desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo se presentará cubierto a lo largo de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados y rachas de viento que alcanzarán los 7 km/h. A medida que avanzamos hacia la tarde, la situación cambiará drásticamente, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 90%. Las temperaturas subirán hasta los 19 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar los 19°C, brindando un ligero respiro.

Con el sol saliendo a las 07:09 y poniéndose a las 21:10, el día contará con más de 14 horas de luz. La tarde se presentará más adversa, con un cielo aún más cubierto y una notable sensación térmica. La humedad en la tarde, que alcanzará el 100%, hará que el ambiente se sienta bastante pesado, así que es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre. Prepárate para una jornada fresca y algo inestable.

Santurce: cielo nublado y lluvias al atardecer

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 20 grados. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia será baja, pero se incrementará en la tarde-noche, cuando el cielo se tornará más gris y las rachas de viento podrían sentirse ligeramente.

Con un ambiente tranquilo, este es un día ideal para disfrutar de un paseo por la zona, donde se puede apreciar la vida local y el agradable bullicio que caracteriza a la ciudad. Aprovechar el tiempo al aire libre será una buena opción antes de que llegue la lluvia.

Cielos nublados con chubascos posibles en Basauri

La jornada en Basauri comienza con cielos nublados y temperaturas frescas que rondan los 14 grados, creando un ambiente algo gris debido a la alta probabilidad de lluvia. A medida que avanza el día, el tiempo se tornará inestable, con la posibilidad de chubascos más intensos durante la tarde y la noche, alcanzando temperaturas máximas de hasta 24 grados.

Es aconsejable llevar un paraguas y optar por ropa ligera, ya que aunque la sensación térmica puede ser cálida en momentos, las lluvias pueden realizar una aparición inesperada. Abrígate bien y no olvides disfrutar de cualquier pequeña pausa en la lluvia.