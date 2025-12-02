Parece Praga o Budapest pero el mercadillo de Navidad más bonito está en el País Vasco

San Sebastián estrenó anoche la Navidad con un acto que concentró a cientos de personas en el centro de la ciudad. El viernes 28 de noviembre se celebró el encendido oficial, acompañado de la actuación de Izaro y un espectáculo de 500 drones sobre la bahía, un inicio que ya anticipa la dimensión que tendrá la campaña navideña de este año. Y desde hoy, sábado 29, el mercadillo navideño arranca a pleno rendimiento en el Paseo de Francia y la plaza Ramón Labayen, convertido en uno de los puntos más visitados del mes de diciembre y en un referente para quienes buscan un ambiente similar al de los grandes mercados europeos. De hecho, no tiene nada que envidiarle por ejemplo a uno en Praga o en Budapest.

La ciudad ha reforzado su propuesta con nuevas instalaciones, ampliación de casetas y una programación más extensa. Las luces, los puestos gastronómicos, la noria, la pista de hielo y los espacios iluminados en Alderdi Eder y Miramar conforman un recorrido que ocupará el centro de San Sebastián hasta principios de enero. Pero no sólo eso, la combinación de iluminación, actividades familiares y oferta cultural vuelve a situar la capital guipuzcoana entre los destinos navideños más potentes del norte. Este año, además, la inauguración estuvo marcada por la presencia del periodista Iñaki Gabilondo, encargado de activar el alumbrado navideño, un gesto vinculado al centenario de Radio San Sebastián-Cadena SER. Con todos los elementos ya en marcha, la ciudad encara una campaña diseñada para atraer tanto a visitantes como a residentes, que encuentran en este mercado un punto de encuentro durante las semanas previas a la Navidad.

Fechas y horarios del mercado de Navidad

El mercadillo permanecerá abierto del 28 de noviembre al 6 de enero, con 71 casetas repartidas entre el Paseo de Francia y la plaza Ramón Labayen. La estética recuerda a los mercados de tradición centroeuropea, con iluminación propia, decoración específica y una distribución pensada para facilitar el recorrido.

Junto a los puestos navideños, este año vuelve el Mercado Gastro, formado por 13 casetas dedicadas a productos locales. Funcionará con un horario mínimo obligatorio de 11:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas, ampliándose en fines de semana y vísperas festivas.

Una de las principales novedades es la pista de hielo natural, instalada en el Paseo de Francia. Tiene unas dimensiones de 10 x 30 metros y estos son los horarios:

De lunes a viernes hasta el 22 de diciembre: mañanas reservadas para grupos con reserva (6 € por persona) / Tardes abiertas al público general.

mañanas reservadas para grupos con reserva (6 € por persona) / Tardes abiertas al público general. Fines de semana y festivos: mañana y tarde, sin límite de tiempo, por 12 €.

Los guantes son obligatorios y no están incluidos en el precio.

Otra atracción destacada es la Gran Noria de 32 metros, situada en Alderdi Eder y disponible hasta el 31 de enero. Tiene 24 cabinas y ofrece vistas panorámicas de la bahía. El precio general es de 6 €, reducido a 3 € los lunes. El horario será de 10:30 a 22:30 horas, aunque tendrá estos horarios especiales:

24 y 31 de diciembre: 11:00 a 14:00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero: 17:00 a 21:00 horas.

Programación y actividades

El mercadillo de Navidad de San Sebastián es sin duda, destacado dentro de los muchos que podemos encontrar en el País Vasco, pero lo cierto es que toda la campaña navideña de la ciudad es reseñable. Con un arranque que se produjo ayer viernes, contó con un primer acto principal que fue la actuación de Izaro en la Terraza del Ayuntamiento. Tras esto se produjo un espectáculo con 500 drones, combinando música, arte audiovisual y pirotecnia. Se proyectó sobre la bahía de La Concha.

Luego vino el encendido de luces y el encargado de hacerlo fue el periodista Iñaki Gabilondo. De este modo, ya podemos disfrutar de un alumbrado que se extenderá hasta el 6 de diciembre y que este año incluye:

169 arcos luminosos,

181 motivos decorativos en farolas,

227 árboles iluminados,

Cinco elementos decorativos de suelo,

El gran pino de 18 metros en Alderdi Eder,

Y la Bola de Navidad transitable en la avenida de la Zurriola.

Miramar Magikoa – Palacio de Miramar (4 de diciembre – 5 de enero). Tras lo explicado y que se produjo ayer mismo, una de las novedades más llamativas, se da en el exterior del Palacio de Miramar que acoge un recorrido de 700 metros, centrado en la biodiversidad y la figura de los insectos, mezclando luz, arte y tecnología. El horario es de 18:00 a 22:00 horas con una entrada fijada en 8 euros y que se vende en taquilla a partir de las 17:30 horas.

Además, durante todo diciembre vamos a poder disfrutar de talleres, espectáculos familiares, coros, zambombas, propuestas culturales y actividades organizadas por distintas asociaciones y comercios de la ciudad. Toma nota porque te lo dejamos enumerado a continuación: