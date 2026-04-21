Cielos nubosos y abundante nubosidad marcarán el día en toda la provincia, con probables nieblas matinales en el litoral. Se esperan chubascos y tormentas por la tarde, localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas máximas, superiores a lo habitual, aumentarán, mientras que los vientos serán flojos y moderados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y riesgo de chubascos

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con una suave brisa del sureste que acaricia la ciudad. A medida que avanza el día, las nubes irán ganando protagonismo y aunque la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un alto riesgo de chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 31 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente bajo la humedad que alcanzará niveles elevados.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más pesado y cargado, con un cielo que se oscurecerá a medida que se acerquen las precipitaciones. La puesta del sol, programada para las 21:01, será un espectáculo que se verá interrumpido por la llegada de la lluvia. Así que, si planeas salir, no olvides el paraguas, ya que la tarde-noche promete ser un tanto inestable.

Cielo cubierto y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados y un cielo despejado que pronto dará paso a un panorama más sombrío. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 85%, acompañada de un viento del este que soplará a 10 km/h, creando una sensación térmica que podría descender hasta los 13 grados.

La tarde promete ser más intensa, con un cielo cubierto y lluvias que podrían ser intensas. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados, pero la humedad, que superará el 95%, hará que el ambiente se sienta agobiante. Con ráfagas de viento que podrían llegar a los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

Guecho: cielo nublado y posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 13 grados, lo que nos da una sensación térmica similar. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 14 grados, pero la humedad, que puede llegar hasta el 95%, hará que el ambiente se sienta pesado. Aunque no se espera lluvia en las primeras horas, la probabilidad de precipitaciones aumenta considerablemente por la tarde, alcanzando un 85%.

Con el viento soplando del sureste a 10 km/h, la tarde se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que las ráfagas de viento pueden llegar a los 6 km/h. La jornada concluirá con un cielo cubierto y una temperatura nocturna de 16 grados, mientras el sol se oculta a las 21:01, dejando a Guecho con más de 13 horas de luz.

Santurce: cielo despejado y nubes al atardecer

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 26 grados. La mañana será fresca y despejada, mientras que por la tarde se espera un cielo algo nublado y una probabilidad de lluvia que podría hacer acto de presencia en la noche. El viento soplará suavemente desde el sureste, aportando una sensación agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol será una buena opción antes de que las nubes hagan su aparición.

Cielos cubiertos y lluvias intensas en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 14 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia que se intensificará por la tarde, alcanzando temperaturas máximas de hasta 31 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera, ya que la sensación térmica puede variar considerablemente. La tarde-noche promete ser húmeda, así que prepárate para un cambio en el tiempo.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET