Cielos nubosos con claros en el sur y brumas dispersas en las zonas elevadas. Se esperan lluvias débiles por la tarde en sierras interiores, con un descenso de temperaturas. Viento flojo variable en el interior y del oeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao:

Sol y nubes con brisa suave

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, mostrando un tono gris suave que anticipa la posibilidad de algunas gotas. A medida que avancemos hacia el mediodía, las probabilidades de lluvia aumentan, así que es recomendable llevar un paraguas a mano. La temperatura mínima, de 18 grados y una sensación térmica que apenas se eleva, nos recordarán que, aunque el sol asome tímido, la humedad presente puede hacer que el ambiente resulte un poco pesado.

Ya por la tarde, el sol ganará terreno, permitiendo que la temperatura alcance los 29 grados, mientras que las nubes irán disipándose poco a poco. La brisa, que sopla suavemente desde el norte, no superará los 5 km/h, lo que dará lugar a una jornada tranquila, con la puesta del sol programada para las 20:36. Con la certeza de que la lluvia no hará acto de presencia en la tarde-noche, podemos disfrutar de las horas de luz restantes sin preocupaciones.

Nubes grises y posibilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grises se acumulan sobre Baracaldo, presagiando una jornada marcada por la inestabilidad. La mañana despierta con un manto de humedad y una sensación térmica que ronda los 18 grados, mientras el viento sopla suavemente del noroeste, creando tonos nuevos en el paisaje habitual. A medida que avanza el día, las probabilidades de lluvia ascienden al 60%, con cielos parcialmente cubiertos que pueden abrirse en cualquier momento.

La transición entre la mañana y la tarde será notable; mientras se espera una temperatura máxima de 28 grados más adelante, el viento podría intensificarse con ráfagas que alcanzan los 30 km/h. Con una humedad que puede resultar agobiante, este es un día en el que se recomienda llevar paraguas y disfrutar de la belleza del tiempo cambiante con precaución.

Guecho: cielo nublado con chubascos posibles

Amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una temperatura inicial cercana a los 19°C, lo que brinda un ambiente fresco. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 45%, así que algunos chubascos podrían hacer acto de presencia, aunque no será del todo constante. La humedad relativa máxima de 95% hará que el ambiente se sienta algo pesado, aunque la temperatura podría alcanzar hasta los 25°C.

Por la tarde, el tiempo dará un giro positivo con cielos más despejados y temperaturas que llegarán a los 22°C. La ausencia de probabilidad de lluvia y la suave brisa, con vientos del norte a 10 km/h, añadirán un toque agradable a la jornada. Con unas 13 horas de luz, la tarde promete ser más amena, invitando a disfrutar del aire libre.

Santurce: cielos parcialmente nublados y brisa suave

Las condiciones de tiempo en Santurce se presentan estables, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados. Aunque existe la posibilidad de ligeras lluvias en las primeras horas, por la tarde se espera un cielo más despejado y temperaturas agradables. La brisa del viento, suave, acompañará a los habitantes a lo largo del día.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, perfecto para pasear por el vecindario o relajarse en el parque. No olvides aprovechar este día templado y agradable.

Cielos despejados y tarde soleada en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta con cielos parcialmente nublados en la mañana, donde las temperaturas rondarán los 19 grados y se sentirá un ambiente fresco. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando hasta alcanzar un máximo de 29 grados, con un cielo que tenderá a despejarse por la tarde. Aunque hay una probabilidad de lluvia al inicio del día, la tarde promete ser tranquila y soleada, ideal para disfrutar al aire libre. Es recomendable llevar algo de abrigo por la mañana y prepararse para el sol a medida que el día avanza.