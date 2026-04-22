Hoy, 22 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos nubosos y un notable descenso de temperaturas, especialmente en el interior. Los vientos serán flojos en el litoral, con rachas moderadas por la mañana, mientras que en el interior predominarán vientos variables del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y brisa suave

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados, ofreciendo un respiro en la calidez del día. A primera hora, el viento soplará suave desde el norte, con una velocidad media de 20 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en un nivel cómodo, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 85%, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, elevando las temperaturas y brindando un resplandor dorado a la ciudad. La brisa continuará acompañando la jornada, aunque sin llegar a ser fuerte, lo que permitirá disfrutar de un paseo al aire libre sin preocupaciones. Con la puesta del sol a las 21:02, los bilbaínos podrán aprovechar unas largas horas de luz para disfrutar de la belleza de su entorno, mientras el día se despide con un suave abrazo de calor.

Nubes grises y viento fresco en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte, creando una sensación de frescura que invita a abrigarse. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, aunque la probabilidad de lluvia es baja, lo que permitirá disfrutar de un respiro antes de que la tarde traiga consigo un ligero descenso térmico.

La tarde se presenta más templada, alcanzando los 21 grados, pero no se debe bajar la guardia. Con ráfagas de viento que pueden superar los 45 km/h, la sensación térmica podría descender notablemente, especialmente al caer la noche. La humedad, que oscilará entre el 55 y el 90 por ciento, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar un paraguas a mano, por si acaso y no olvidar la bufanda para combatir el fresco que se avecina.

Guecho: cielo despejado y viento fresco

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:18. La temperatura mínima se sitúa en 12°C y a medida que avanza la mañana, se espera que el termómetro alcance los 15°C, con una sensación térmica similar. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, alcanzando hasta un 90% en su punto máximo.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 19°C. Con vientos del norte soplando a 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, se recomienda tener precaución. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable final de día, con la puesta del sol a las 21:03, brindando así más de 13 horas de luz.

Santurce: cielo alternando nubes y sol

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algo nublado y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con vientos suaves que podrían alcanzar ráfagas moderadas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La ausencia de lluvia y el ambiente fresco invitan a aprovechar cada momento, ya sea en un parque o en la playa, disfrutando de la belleza local.

Cielo despejado y ambiente agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 15 grados. El ambiente es fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 22 grados por la tarde, lo que promete un clima muy agradable.

Aprovecha esta jornada soleada y ligera, ideal para salir con ropa cómoda y disfrutar de actividades al aire libre. La brisa suave del viento, que sopla del norte, hará que la sensación térmica se mantenga placentera. ¡No olvides tus gafas de sol!