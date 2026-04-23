Hoy, 23 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo que irá de intervalos nubosos a nuboso, destacando nubes altas y nubosidad de evolución en el interior. Las temperaturas máximas experimentarán un aumento, especialmente en la mitad norte, mientras que los vientos serán flojos y moderados en el litoral, intensificándose por la tarde en zonas montañosas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 29 grados, la jornada promete ser cálida, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 29, haciendo que el ambiente se sienta más caluroso. La brisa suave, con vientos del sureste a 10 km/h, acariciará la piel, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá que el sol brille con fuerza desde su salida a las 07:17 hasta su despedida a las 21:03.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, manteniendo la calidez y una humedad que, aunque no excesiva, podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado. La temperatura se mantendrá agradable, ideal para pasear por las calles de la ciudad. Con un día tan prometedor, es el momento perfecto para disfrutar de la vida al aire libre, sin preocuparse por sorpresas de lluvia ni vientos fuertes que alteren los planes.

Nubes grises y posibilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo parcialmente cubierto, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza la jornada, el cielo se oscurece y la temperatura máxima alcanzará los 28 grados, pero no sin antes experimentar un descenso notable. La tarde traerá consigo un aumento en la humedad, alcanzando hasta el 95% y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene latente.

Guecho: cielo despejado y ambiente fresco

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:17. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 11 grados y no se espera lluvia, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Sin embargo, la humedad será notable, alcanzando hasta un 90%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 24 grados, brindando una sensación térmica similar. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h. Con la puesta del sol a las 21:04, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz, haciendo de esta jornada una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre antes de que caiga la noche.

Santurce: cielo alternando nubes y sol

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algo nublado y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 26 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque el viento soplará suavemente del sureste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La sensación térmica será placentera, perfecta para relajarse en un parque o tomar un café en una terraza. Aprovecha este tiempo para desconectar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde, con un ligero aumento en la sensación térmica. Aunque hay una mínima probabilidad de lluvia en la tarde-noche, es recomendable salir con ropa ligera y disfrutar del sol, que brillará con fuerza.