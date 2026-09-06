Cielos nubosos darán paso a claros en la mañana, pero por la tarde se esperan chubascos y tormentas, localmente fuertes, especialmente en el interior. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán en el norte y descenderán en el sureste. En toda la provincia, especialmente en Bilbao y las principales ciudades, el viento será flojo y variable, con cambios hacia el norte y oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cambiante con riesgo de lluvia

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, dejando atrás las sombras de la madrugada con una temperatura que ronda los 20 grados. Este 22 de octubre promete un día cambiante, donde un suave viento del norte acariciará la ciudad a tan solo 10 km/h. A medida que avanzamos hacia el mediodía, la posibilidad de chubascos se asoma tímidamente, aunque será por la tarde cuando el riesgo de lluvia se vuelva más palpable, elevándose la probabilidad. La humedad, en su máxima expresión, hará que el ambiente se sienta más pesado a lo largo de la jornada.

Ya por la tarde, el cielo se vestirá con una capa de nubes que traerá consigo temperaturas que alcanzarán los 37 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica se eleve aún más. La luz del sol iluminará nuestras horas hasta que se retire a las 20:37, ofreciendo un espectáculo natural mientras los ciclistas y paseantes disfrutan de las calles con una mezcla de calor y frescura. En resumen, será un día donde habrá que estar preparado para un cielo en constante cambio y la posibilidad de alguna lluvia, convirtiendo Bilbao en un lienzo de contrastes.

Amenaza de lluvia y vientos cambiantes en Baracaldo

Baracaldo se despierta con un aire cargado de inestabilidad, donde el cielo gris se entremezcla con ráfagas de viento que prometen cambios inesperados. A medida que avanza la mañana, la temperatura se situa en un fresco 22°C, aunque la sensación térmica podría resultar más cálida por momentos; sin embargo, la tarde traerá consigo una mayor amenaza de lluvias con un 60% de probabilidad, acompañadas de vientos que alcanzarán los 15 km/h.

El contraste entre la calma matutina y la posible tormenta vespertina es palpable. La temperatura alcanzará un máximo de 35°C, justo antes de que la lluvia pueda asomarse por la tarde. Con un 55% de probabilidad de precipitaciones y un aumento de la humedad, es recomendable no olvidar el paraguas al salir.

Guecho: cielo despejado y posibles lluvias

Amanece en Guecho con una temperatura mínima de 20°C, bajo un cielo mayormente despejado que irá cambiando durante el día. La jornada se presenta cálida, alcanzando una máxima de 31°C en la tarde. Sin embargo, a medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 55%, especialmente en la tarde-noche, con un ambiente algo pesado debido a la alta humedad que puede alcanzar el 90%. El viento soplará del norte a unos 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 30 km/h, así que se recomienda precaución.

A lo largo del día, disfrutaremos de casi 13 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:41 hasta su puesta a las 20:38. Por la mañana se puede prever un cielo claro y fresco, con temperaturas agradables de 22°C. Luego, la tarde presentará cielos parcialmente nublados y las temperaturas comenzarán a subir, llevando la sensación térmica a un caluroso 31°C. ¡Prepárense para una tarde donde habrá que estar atentos a las precipitaciones!

Santurce: mañana templada con nubes dispersas

La mañana se presenta con un tiempo templado y ligeramente nuboso, ideal para comenzar el día sin preocupaciones. A medida que avance la tarde, algunas nubes continuarán, con la posibilidad de lluvias dispersas que no deberían alterar la jornada. La suave brisa del viento también hará que la sensación térmica sea agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por el vecindario o para realizar actividades cotidianas al aire libre. Con temperaturas que varían de los 20 a los 33 grados, se sugiere aprovechar el tiempo estable y disfrutar de una pausa en la rutina.

Nubes y posibilidad de lluvia moderada en Basauri

Esta mañana en Basauri, el cielo se presenta algo cubierto, invitando a los más previsores a llevar un paraguas, ya que hay una ligera posibilidad de lluvia. Las temperaturas mínimas rondan los 19 grados, lo que crea un ambiente fresco y agradable para iniciar el día. A medida que avance la jornada, es probable que la situación se complique con un aumento en la probabilidad de lluvias durante la tarde-noche y cielos más oscuros.

Con temperaturas máximas que alcanzarán los 37 grados, será importante estar preparado para las diferencias térmicas a lo largo del día. Se recomienda vestir capas que permitan adaptarse al tiempo cambiante y, por la tarde, quizás sea prudente buscar refugio bajo techo ante la inminente lluvia.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET