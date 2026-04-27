Nublados y cubiertos en buena parte de la provincia, con brumas y nieblas que darán paso a chubascos y tormentas esta tarde. Las temperaturas se mantendrán estables en el litoral, con ligero ascenso en el interior. El viento será flojo y variable, cambiando a componente norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y ambiente húmedo durante el día

El cielo se despereza lento en Bilbao, escenario de un día que promete ser húmedo y revuelto. Con temperaturas acogedoras que oscilarán entre los 11 y los 21 grados, la sensación térmica podría parecer más cálida a medida que avanza la jornada. Sin embargo, no hay que olvidar que el aire se sentirá pesado, con una humedad que alcanzará su punto máximo. La mañana comenzará tranquila, aunque en las horas venideras, las probabilidades de lluvia aumentarán considerablemente, pronosticando un final de jornada muy lluvioso.

A medida que el sol se asome tímidamente a partir de las 7:11, la luz del día nos acompañará por cerca de 14 horas. Ya por la tarde, el viento soplará suavemente con ráfagas, aunque sin llegar a ser fuerte, lo que permitirá disfrutar de un paseo si se están preparados para las precipitaciones. Con el cielo cubierto y el gris asomando, será recomendable llevar consigo un paraguas, ya que la tarde-noche podría traer consigo intensos chubascos.

Cielo gris y lluvia intensa al atardecer en Baracaldo

En Baracaldo, el día se despierta bajo una atmósfera cargada, donde el aire fresco invita a estar alerta. La niebla matinal se disipa lentamente, dejando entrever un cielo que, a medida que avanza la jornada, se tornará gris, mientras el viento comienza a hacer sentir su fuerza.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas apenas alcanzarán los 13°C, pero la tarde traerá consigo un notable giro hacia una intensa lluvia, con un 95% de probabilidad y rachas de viento que superarán los 30 km/h. La sensación térmica descenderá, siendo 11°C lo más fresco del día. Para quienes tengan planes al atardecer, resulta recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, pues las condiciones invitan a estar preparados.

Guecho: ambiente húmedo y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente húmedo y pesado, donde la temperatura mínima alcanza los 11°C y se prevé una sensación térmica que no será demasiado diferente. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y la probabilidad de lluvia será del 25%, con rachas de viento de hasta 7 km/h, creando una atmósfera fresca aunque no demasiado ventosa. Sin embargo, al llegar la tarde-noche, la situación se tornará más complicada; la probabilidad de lluvia se eleva al 95%, lo que sugiere que los paraguas serán necesarios.

Con un máximo de 18°C, la tarde puede hacer que se sienta más calurosa, pero la alta humedad relativa del 95% puede hacer que el entorno sea incómodo. Tendremos 13 horas de luz desde la salida del sol a las 07:11 hasta la puesta a las 21:08. Por lo tanto, es un día para estar preparado, ya que el tiempo no dará tregua y las lluvias son más que probables.

Santurce: ambiente templado y nubes al caer la tarde

Las condiciones hoy presentan un tiempo templado y moderadamente variable. Durante la mañana, el cielo se mantendrá relativamente despejado, con algunas nubes que aparecerán por la tarde, acompañadas de una mayor probabilidad de lluvia en horas de la noche. El viento será ligero, creando un ambiente agradable en general.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, ya que las temperaturas estarán dentro de un rango confortable. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de un momento de tranquilidad antes de que llegue la lluvia por la noche.

Cielos cubiertos y lluvias a la vista en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura mínima de 11 grados, creando un ambiente fresco y algo húmedo. A lo largo del día, se espera que el tiempo empeore, con una probabilidad de lluvia que aumentará significativamente hacia la tarde, alcanzando su pico en la noche. Las rachas de viento del noreste soplarán a unos 10 km/h, así que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría ser más fría.