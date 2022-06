Ya lo advirtió OKDIARIO: continúa el cerco judicial sobre Podemos

Decíamos en nuestro editorial de ayer que, pese a los intentos de la Fiscalía de Dolores Delgado de despejar el horizonte penal de Podemos, el hecho de que se haya cerrado la investigación por financiación ilegal no significaba, en absoluto, que la formación morada pudiera librarse del cerco judicial. Y es que la Audiencia Nacional abrió la puerta para investigar a Podemos por blanqueo de capitales, si así lo estimaba el juez Manuel García-Castellón. Pues dicho y hecho: el magistrado ha abierto una nueva causa para investigar a Podemos por un presunto delito de blanqueo de capitales penado con hasta seis años de cárcel, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO.

En el auto, en el que se archivaba la investigación por un presunto delito de financiación ilegal, el tribunal recordaba que el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, aportó dos informes. En uno de ellos, el testigo revelaba el nombre del testaferro que ayudaba a Juan Carlos Monedero para esconder el origen del dinero obtenido en Venezuela, que era canalizado a través de «cuentas fantasmas» en la banca de Curazao y de ahí se transfería a bancos suizos. El tribunal propuso al instructor abrir un nuevo caso si sospechaba que pudo cometerse otro delito. Y así ha sucedido. De modo que si Podemos se las prometía muy felices, la dicha en la casa morada ha durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Y no será porque no lo advirtió OKDIARIO: «Podemos no lograrse zafarse del cerco judicial», tituló este diario anticipando lo que estaba por venir. Y ya está aquí. Por mucho que la Fiscalía se haya esforzado hasta la extenuación en despejar el horizonte penal podemita, el juez García-Castellón le ha tomado la palabra a la Audiencia Nacional y ha empezado a investigar a Podemos por blanqueo de capitales. No es bueno echar las campas al vuelo.