Ya le habría gustado a Mozart disfrutar del trato de favor que recibe el hermano de Sánchez

Para justificarse ante las acusaciones de que la Diputación de Badajoz había contratado a David Sánchez Castejón como director de artes escénicas por ser el hermano del presidente del Gobierno, el máximo responsable de este organismo, el socialista Miguel Ángel Gallardo, también imputado, pronunció una frase que, vista con perspectiva, da idea del grado de estulticia que guía al rebaño del PSOE y su pastueño seguimiento del líder.

Gallardo defendió la contratación de David Sánchez -envuelta en sombras de sospecha al descubrirse que no va a trabajar y que reside en Portugal, donde se ha comprado un palacete, para no pagar al fisco- con el peregrino argumento de que «es uno de los músicos más brillantes en el ámbito musical, no solamente de nuestro país, sino de Europa». «Podríamos haber sido cobardes y elegir a otro candidato menos cualificado para evitar controversias, pero optamos por la excelencia», añadió Gallardo.

Sólo le faltó decir del hermano de Sánchez lo que sobre Wolfgang Amadeus Mozart dijo Joseph Haydn -que, por cierto, de música sabía, cabe suponer, más que el presidente socialista de la Diputación de Badajoz: «La posteridad no verá tanto talento otra vez en cien años». Por cierto, Mozart, pese a ser un genio, fue despedido de la Corte de Salzburgo porque le exigían una dedicación que no cumplía, pero al hermano de Sánchez, que tampoco cumple, le siguen pagando y, además, le exoneran de pagar impuestos.

Ya le habría gustado a Mozart disfrutar de un trato de favor como el que la Diputación de Badajoz le dispensa a David Sánchez. Desde que Haydn dijo aquello de que no habrá otro genio como Mozart en cien años ha pasado más de una centuria y todavía sigue en la cima de la gloria musical, con permiso del socialista Gallardo, que ha encontrado en la figura del hermano de Sánchez al sucesor del compositor austriaco. Pero a diferencia de Mozart, que tuvo que ganarse la vida sin la ayuda del poder, a David Azagra -ese es el nombre artístico del hermano del jefe del Ejecutivo- le pagan por su «excelencia», aunque no dé un palo al agua.