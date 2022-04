Con el argumento de que «ya no confiamos en ti», Vox ha decidido expulsar del grupo de prensa de la formación al periodista de OKDIARIO que publicó el mensaje interno donde se ordenaba a sus cargos públicos mantener un «perfil bajo» en las críticas a Feijó. «Prensa Vox» es un grupo de Whatsapp -de donde ha sido eliminado el periodista de OKDIARIO- de carácter informativo donde se anuncian todo tipo de convocatorias y de previsiones relacionadas con el partido.

Allá cada cual con sus decisiones, pero este periódico no se mueve por la mucha o poca confianza que pueda provocar en las formaciones políticas. La confianza que nos preocupa es la de nuestros lectores, que esperan de este medio de comunicación que les informe con rigor. Nuestra manera de entender el periodismo no consiste en quedar bien con este o aquel partido político, sino en contar la verdad. Y si por contar la verdad VOX ha decido expulsar a un periodista de OKDIARIO de su grupo de prensa, sólo podemos sentirnos orgullosos por haber desvelado una información de probado interés y relevancia. Tanta que VOX -que no ha desmentido la noticia- se ha sentido molesto. Demasiado molesto. Sinceramente, no esperábamos de VOX que respondiera como hace el socialcomunismo cuando no le gusta lo que publicamos. VOX no puede comportarse como Sánchez o Iglesias.

OKDIARIO accedió a la orden interna de Vox en la que se solicitaba perfil bajo en la críticas a Feijóo a través de uno de sus múltiples destinatarios en toda la geografía nacional, ya que la orden fue trasladada a alcaldes, concejales y diputados provinciales. Si VOX entiende que OKDIARIO ha traicionado su confianza es su problema, no el nuestro. Hemos hecho lo que demanda nuestro compromiso diario con los lectores. Informar con rigor y respeto a la verdad. Y lo seguiremos haciendo. Es nuestra obligación.