Últimos días hábiles

Ayer el Congreso echó el cierre a la temporada. Aunque se convalidó el nuevo paquete de medidas anticrisis (básicamente, rebajas del impuesto a los hidrocarburos, pero ya sin la reducción del IVA) y se avanzó en la propuesta de asunción por el Estado de la deuda de las CCAA (que no es más que una injusta mutualización), también se materializó el nuevo y definitivo rechazo del techo de gasto y de la senda de estabilidad.

¿Y entonces? ¿Se acaba todo ahí? Pues debería, pero una vez más Pedro Sánchez se empeña en seguir con esta parodia de Gobierno y de legislatura. Con este gesto técnico de la senda fiscal se trataba de cumplir el trámite y dejar abiertas todas las posibilidades para el otoño y el principio del invierno: seguir con el trampantojo o tener preparada la justificación de un inevitable adelanto electoral. Porque la evolución de los casos de corrupción puede poner sobre la mesa la prueba definitiva (como si a estas alturas hiciera falta) y complicar la permanencia del sanchismo, aunque sea solo por unos meses más.

Los cabezahuevo de la Moncloa quieren irse de vacaciones dejando vivo el relato; aparentar que el Gobierno está gobernando y que está trabajando en esos presupuestos superferolíticos que, por lo visto, nos harían a todos más altos, más guapos, con mejor tipo y, hasta en algunos casos, con una mata de pelo como la de Ferran Torres. Claro, que si los tienen que cocinar con el compromiso fiscal enviado a Bruselas será como preparar una comilona cuando solamente se dispone de quinoa, brócoli, té matcha y bayas de açai.

Y en la actividad prevacacional de recomposición del relato también le han puesto faena a Zapatero; no se podía dejar que con su silencio otorgara todo lo que se ha declarado, documental o presencialmente, en la Audiencia Nacional, y era preciso que contara su versión al personal antes de que termine julio y antes de que empiece agosto. Pero les está costando entender que la cosa ya no va tanto de televisiones, sino de juzgados; y que Zapatero, y quizá y lamentablemente también sus hijas, es ya un despojo social, y sus apariciones se convierten en carne de memes y en chanzas de chiringuito.

Él cree que todavía puede apelar a su imagen de Bambi iluminado y al moralismo progre que durante tanto tiempo representó, pero ya no cuela. No puede presentar como única exculpación la propia convicción en su inocencia, especialmente cuando los documentos, los encuentros reconocidos, las filtraciones y las declaraciones testificales, que ya constan en el proceso, han invertido la carga de la prueba; no se puede referir a unas joyas de valor millonario como a una «cortesía sin valor patrimonial», como a «un bien sin uso ni destino del que no se hacía reparo»; no se puede aludir a las operaciones mercantiles y a las sociedades offshore como a complejas maquinaciones que sobrepasan su límpido formateo ético e intelectual.

En el PSOE y en el Gobierno no tienen, sin embargo, más remedio que unirse a esa farsa; poner en cuestión la autodefensa del ex presidente equivaldría a una tácita confesión de culpabilidad que puede alcanzar al Gobierno en bloque, y en especial a María Jesús Montero, responsable última de la SEPI cuando se rescató Plus Ultra, a José Luis Escrivá, entonces ministro de la Seguridad Social, y al propio presidente Sánchez.

Pero bueno, el curso, aunque se haya suspendido hasta el recreo, ya se ha terminado. Con el Congreso cerrado y con los jueces descansando se preparan para unas vacaciones tan largas como las de un maestro de escuela. No obstante, se ha pedido a los ministros, a los dirigentes y a los medios que echen el resto en estos últimos días hábiles y que salgan a dar la cara; y no solo por la inexistente acción de gobierno y en el desaforado ataque a la oposición (atentos a la rediviva ministra Morant que está dándolo todo), sino, especialmente, por el ex presidente y por el resto de imputados. Y lamentablemente, este verano, para poner la mano en el fuego, no va a costar mucho encontrar algún incendio.