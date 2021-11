La verdad es que Mónica García es un filón, porque cada vez que abre la boca es para proponer una chorrada mayor que la anterior. La líder de Más Madrid, que el lunes exigía al Gobierno de Ayuso que entre los altos cargos de su Gobierno hubiera personas no binarias, esas que no se sienten ni hombre ni mujer, ahora ha reivindicado el derecho al tiempo, aunque sea «para no hacer nada». Caramba, pues si Mónica García se aplicara el cuento y optara por utilizar su tiempo para no hacer nada, los madrileños saldríamos ganando. Y es que el problema de la política de izquierdas es ese: que todo el tiempo lo emplea en devanarse los sesos para perpetrar descomunales paridas, ideas surrealistas que, además de ser cansinas en grado sumo, revelan una preocupante incapacidad para alumbrar un pensamiento que pueda ser tenido en consideración. Cuesta imaginar cómo le brotan las ideas. ¿Se tumba en un sofá y deja volar su imaginación? ¿Le surge el pensamiento de forma natural o es fruto de una ardua reflexión? ¿En qué momento se enciende la luz que ilumina la cabeza de esta política que pasará a la historia por haberse subido a la cima del surrealismo y mantenerse en lo más alto del absurdo?

Si Mónica García reivindica el derecho a «no hacer nada», ¿por qué se empeña en llevarse la contraria y malgasta su tiempo torturándose y torturándonos con sus chorradas? Que no haga nada, porque así hará bueno el dicho de que «tanta paz dejes como descanso llevas». Mónica, por tu bien y por el nuestro, no hagas nada, disfruta de tu tiempo. Aplícate el consejo, relájate, entrégate en cuerpo y alma a la molicie y cállate.

Eso sí, OKDIARIO no podrá olvidar nunca que Mónica García nos ha regalado los más impagables titulares. Si se calla, no olvidaremos las risas que nos hemos echado a cuenta de sus delirantes propuestas. De modo que tómate tu tiempo, Mónica. No hagas nada y recarga las pilas. Te esperamos.