El Tribunal Supremo impide el pucherazo

La decisión del Tribunal Supremo de estimar la medida cautelar y ordenar la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos ha echado por tierra el pucherazo del Gobierno de Pedro Sánchez que OKDIARIO viene denunciando desde hace años. El alto tribunal se pronunciará sobre el fondo del asunto más adelante, pero entretanto ordena poner freno a un proceso que ya ha permitido la nacionalización de más de medio millón de personas.

Y es que echa la ley, echa la trampa: el Gobierno se apartó de la norma para aprobar, de forma opaca, una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, que convertía la ley en un coladero. Porque ya no sólo podían acogerse a la ley los descendientes de quienes se exiliaron durante la Guerra Civil, sino los descendientes de cualquier español que hubiera abandonado el país en cualquier momento, incluso, como se han producido casos, en el siglo XIX.

Parece obvio que estábamos ante un descomunal pucherazo, una alteración fraudulenta del censo electoral. A partir de ahora, quienes hayan obtenido la nacionalidad española de origen por la vía del derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Democrática, y todavía no estén inscritos en el CERA, la Sala ha acordado que se continúe tramitando el expediente hasta su finalización, pero que, una vez concluido, «se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento». En el caso de quienes ya figuran inscritos en el censo de residentes ausentes, el Supremo ha resuelto que se suspendan «los efectos electorales de la inscripción en dicho censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse», también hasta que exista sentencia firme.

En suma, que hasta que se pronuncie el alto tribunal, los efectos de la norma se suspenden. La justicia dirá, pero por el momento se ha evitado el pucherazo.