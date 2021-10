Los documentos elaborados a raíz del Congreso Federal del PSOE en Valencia no dejan de deparar sorpresas. En su ofensiva contra lo que él denomina «ultraderecha» -Vox, para entendernos-, el socialismo pretende expulsar a los de Santiago Abascal de los medios y las redes. Y si no, juzguen ustedes: «La democracia -dicen- es un modelo de convivencia en constante proceso, inacabado, que se enfrenta en cada momento histórico con nuevos retos que deben mantenernos en permanente alerta y en continuo avance. En un contexto marcado por la crispación, el auge de la ultraderecha o el aumento de los discursos totalitarios, y teniendo en cuenta el riesgo real que pueden suponer para la convivencia social, se hace imprescindible una reflexión conjunta desde los distintos espacios. La escuela, las instituciones, las redes o los medios de comunicación son algunos de ellos. La calidad de nuestra democracia dependerá, en parte, de las reformas que llevemos a cabo los demócratas». Verde y con asas. Lo que pretende el PSOE es borrar cualquier sombra de Vox, un plan de aniquilación que no concreta pero que está ahí.

Su argumento es que «la polarización que pretenden los partidos extremistas disuelve la democracia». Y sigue: «Los problemas reales de la gente, la defensa de su dignidad, sus derechos, la superación de la desigualdad o de las crisis, ni siquiera se plantean con rigor y profundidad, sino que se suplantan por un espectáculo político de enfrentamiento que invade tertulias, programas y redes sociales». Que esto lo diga un partido que ha vendido la dignidad de España y los españoles a cambio de un puñado de votos de golpistas y proetarras resulta una ignominia, un terrible sarcasmo. Bajo la apariencia de una falsa moderación, el PSOE quiere aplastar la voz de quienes no le bailan el agua. Porque, que nadie se engañe, esos que ellos llaman «ultraderecha» son todos aquellos que no comulgan con sus ideas. Puro totalitarismo sectario.