Sube & baja, por Jaime Peñafiel: semana del 24 al 30 de octubre

IN MEMORIAM – SUBE: Fátima Báñez

Más que esta palabra, habría que calificar de «desolación» la desaparición de Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo y Seguridad Social, hasta ahora ligada a la patronal empresarial CEOE, que viajaba en uno de los vagones más afectados de los trenes accidentados al que se subió para estar en la celebración del Día de la Empresa en Sevilla, según el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno: «Lo sentimos en carne propia, era muy querida por todos nosotros». Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, fue una de las colaboradoras más importantes de Rajoy antes y durante todo su mandato, nombrándola ministra de Empleo y Seguridad Social. Estaba dotada de un carácter dialogante y muy ligada a Huelva, su tierra, donde nació, concretamente en San Juan del Puerto, el 6 de enero de 1967. Descanse en paz junto al resto de víctimas del accidente ferroviario de Urda.

SUBE: Cayetana Álvarez de Toledo

Cayetana Álvarez de Toledo, la compañera, número dos del PP, por hablar alto y claro en Espejo Público cuando le preguntaron sobre el presidente Pedro Sánchez: «Tenemos al frente a un populista que ha ido legitimando la violencia, una persona que ha levantado un muro criminalizando a cualquier oposición… Era cuestión de tiempo que los violentos se tomaran las calles por su mano, ya que ha amnistiado a los que antes incendiaban las calles». Al preguntarle por el presidente de la formación popular declaró: «Feijoo va a promover la libertad y el orden, mientras Sánchez es un pirómano», resumiendo sus planes estratégicos «en fraude, odio, miedo y violencia».

BAJA: Los Premios Princesa de Asturias

Por conceder el premio que lleva su nombre al jugador Lionel Messi, que no es, precisamente, un modelo de conducta. Difícil olvidar aquellas imágenes cuando, siendo capitán de la selección argentina y durante la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo de la FIFA, dio la espalda con una falta total de respeto hacia la selección ganadora y hacia España, desvirtuando el espíritu de los premios. De acuerdo, que es el mejor o uno de los mejores futbolistas del mundo, pero los premios dan el galardón por algo más. ¡Qué pena el final de su carrera, que se vio enturbiada por este comportamiento! Algo de soberbia sí que había. ¿Cómo iba a perder la selección argentina, con él al frente, el Mundial? ¡Imposible, impensable! Pues ya ves, muchacho, así fue.

BAJA: José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, el que fuera presidente de Gobierno de España, por mentir o no decir la verdad sobre las famosas joyas intervenidas durante un registro de su despacho. De ser joyas de «la abuelita» que no valdrían más de 40.000 euros a ser un regalo del fallecido rey saudí Abdala Bin Abdulaziz a que iba a presentar las facturas en unos días… El cuento de nunca acabar. Parece ser que, según los prestigiosos y serios joyeros madrileños Yanes, a quien Zapatero intentó recusar pero sin éxito, la fabricación de estas joyas provendría de un país asiático, como Tailandia, India, China, más permisivos en cuanto a sus certificados de procedencia, rechazándose que sea un regalo del fallecido rey de Arabia Saudí o de origen de países árabes.