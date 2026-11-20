Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin se han sentado en Shenzhen para repartirse el mundo de mañana como si fuera un pastel. Y Europa, una vez más, se ha quedado fuera.

Sobre la mesa, las armas nucleares, Ucrania, Irán y el futuro de las relaciones entre las tres grandes potencias. A miles de kilómetros, los dirigentes europeos siguen celebrando cumbres, aprobando resoluciones y proclamando solemnemente su compromiso con un orden internacional basado en reglas. Nadie nos ha invitado a Shenzhen ni se nos echa de menos.

En febrero de 1945, tres hombres se sentaron en un palacio de Crimea para decidir cómo sería el mundo después de la guerra. Franklin Roosevelt representaba a Estados Unidos; Iósif Stalin, a la Unión Soviética, y Winston Churchill, al Imperio británico. Ochenta y un años después, otros tres hombres se reúnen para discutir el futuro del planeta. La fotografía tiene un detalle que debería helar la sangre a cualquier europeo: esta vez no hay ningún Churchill.

Europa llevaba casi cinco siglos siendo el centro del mundo. Desde que portugueses y españoles abrieron las rutas oceánicas, las potencias europeas habían conquistado imperios, fundado ciudades en todos los continentes, impuesto sus lenguas y exportado sus instituciones. Hasta sus guerras eran mundiales. En 1914, una disputa entre potencias europeas incendió el planeta. En 1939 volvió a suceder. En 1945, cuando el continente estaba arruinado y sus imperios empezaban a desmoronarse, todavía conservaba una silla en la mesa de los vencedores. Ahora esa silla ha desaparecido.

Trump ha anunciado que estaban «haciendo historia». Putin ha hablado de la responsabilidad conjunta de sus tres países en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Pekín ha presentado el encuentro como una oportunidad para garantizar la estabilidad de las relaciones entre las grandes potencias. Ninguno ha considerado necesario incorporar a un dirigente europeo a esa responsabilidad compartida.

El día anterior, Putin había hablado del «humillante declive» de Europa. La frase resulta particularmente significativa porque procede del presidente de una Rusia cuya economía es considerablemente menor que la de la Unión Europea. Pero Putin sabe que la influencia internacional depende también de la capacidad de emplear la fuerza, de asumir riesgos y de hacer creíbles las amenazas. Rusia tiene armas nucleares, materias primas y una voluntad de poder que sus adversarios conocen demasiado bien. Europa tiene una economía gigantesca y una creciente maraña burocrática que amenaza con paralizarlo todo.

El tratado New START, último gran acuerdo de limitación de armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, expiró en febrero. Trump quiere negociar otro que incluya a China, cuyo arsenal es bastante menor que el de sus interlocutores, pero crece rápidamente. Pekín se resiste a aceptar limitaciones concebidas para dos potencias que poseen muchas más cabezas nucleares. El resultado es incierto, pero la imagen resulta elocuente: tres hombres discuten las condiciones de la seguridad mundial mientras Europa, que sería uno de los primeros escenarios de una confrontación nuclear, contempla la negociación desde fuera.

Ucrania ofrece una paradoja todavía más amarga. Putin ha incluido la guerra entre los asuntos sobre los que las tres potencias comparten responsabilidades. Trump también ha manifestado su intención de abordarla. Los europeos llevan años sosteniendo a Kiev con dinero, armas y sanciones, mientras el conflicto amenaza directamente su seguridad. Sin embargo, cuando Washington, Moscú y Pekín se sientan a hablar del futuro de la guerra, los representantes de Europa y de la propia Ucrania no ocupan ninguna de las tres sillas. No sabemos si de Shenzhen saldrá una propuesta de paz. Sabemos quiénes se han reservado la posibilidad de discutirla.

Los tres dirigentes tienen intereses enfrentados. China no desea limitar su expansión militar, Rusia quiere consolidar sus conquistas y Estados Unidos pretende conservar una primacía que sus rivales cuestionan. Los analistas no esperan necesariamente grandes acuerdos. Pero quizá sea eso lo más importante de la fotografía. Incluso cuando discrepan, los tres consideran que el futuro del mundo merece una conversación entre ellos. La discrepancia no impide que se reconozcan mutuamente como interlocutores indispensables.

El anfitrión es China, precisamente el país que durante buena parte del siglo XIX sufrió las imposiciones de las potencias occidentales. Entonces, las caricaturas políticas mostraban a los europeos repartiendo el territorio chino como si fuera una tarta. Hoy Xi recibe a sus invitados en Shenzhen, una ciudad que hace medio siglo era poco más que una localidad fronteriza y que se ha convertido en uno de los grandes centros industriales y tecnológicos del planeta, sede de gigantes como Huawei y BYD. La inversión histórica es casi perfecta: el país que tuvo que abrir sus puertos a las potencias extranjeras organiza ahora una reunión de las potencias que aspiran a ordenar el mundo.

Hasta el protocolo parece participar de esa inversión. Xi salió personalmente al aeropuerto para recibir a Trump, un gesto excepcional que subraya la importancia concedida al encuentro. El presidente estadounidense correspondió con elogios a su anfitrión y también llamó amigo a Putin. En la diplomacia de las grandes potencias, las sonrisas no eliminan las rivalidades, pero permiten reconocer la categoría del adversario. Para merecer una silla en esa mesa no hace falta ser amigo de nadie. Hace falta que los demás tengan motivos para escucharte.

La Unión Europea cuenta con unos 450 millones de habitantes, una economía de primera magnitud, industrias avanzadas y una capacidad comercial considerable. Francia dispone de armas nucleares; Alemania sigue siendo una potencia industrial; Italia, España y Polonia aportan recursos económicos, humanos y militares nada desdeñables. Pero el continente depende en buena medida de Estados Unidos para su defensa, de China para numerosas cadenas de suministro y del exterior para recursos estratégicos. Posee muchos de los instrumentos del poder y encuentra extraordinarias dificultades para convertirlos en una voluntad política reconocible.

Mientras, Bruselas sigue produciendo reglamentos como rosquillas, objetivos climáticos y declaraciones solemnes sobre el orden internacional basado en reglas. El problema de las reglas es que, cuando llega alguien dispuesto a romperlas, hace falta algo más que una rueda de prensa para defenderlas.

Hay una ironía histórica particularmente cruel. Europa inventó buena parte de la diplomacia moderna, el equilibrio de potencias y el sistema de Estados que acabó extendiéndose al resto del planeta. Durante siglos, los europeos decidieron el destino de pueblos que jamás habían oído hablar de sus capitales. La descolonización, las dos guerras mundiales y el ascenso de Estados Unidos fueron reduciendo su influencia, pero todavía podía presumir de una posición privilegiada en la organización del mundo.

La fotografía de Yalta mostraba a un continente que había perdido su hegemonía, pero todavía participaba en la distribución del poder. La de Shenzhen anuncia algo más inquietante: la posibilidad de que el destino de Europa se convierta en uno de los asuntos que negocian las potencias ajenas a ella.

Durante quinientos años, Europa decidió el destino de otros pueblos. Ahora empieza a descubrir lo que significa que otros decidan el suyo. Hay una vieja máxima diplomática que resume perfectamente nuestra situación: si no estás sentado a la mesa, estás en el menú.