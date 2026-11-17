Como ocurre cada siete años, la Comisión Europea y los Estados miembros vuelven a estar enfrascados en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). Léase, el presupuesto que Bruselas se da -o más bien, el que le dan los países- para financiar sus políticas propias, como la Política Agrícola Común, la política de Cohesión o la miríada de subvenciones y programas europeos que existen (el Erasmus, por ejemplo).

Sin embargo, la actual negociación se promete mucho más dramática que las anteriores; al menos para el Ejecutivo de von der Leyen, pues en la capital belga son perfectamente conscientes de que 2027 será año electoral en buena parte de Europa, y de que en esas elecciones concurren un buen número de partidos euroescépticos que quisieran reducir o directamente dinamitar su aportación a las arcas comunitarias.

El montante que aporten las capitales para el período 2028-2034 puede ser mayor -como quisieran países como España o Italia-, o menor -como quisieran los llamados frugales (Alemania, Holanda, Países Bajos y todos aquellos que por lo general son reticentes a gastar más)-, pero lo que está claro es que estas peleas internas quedarán en poca cosa si el Frente Nacional se hace con la presidencia francesa en las elecciones de abril, pues Marine Le Pen ya ha dejado muy claro que pretende plantear una «prueba de fuerza» a Von der Leyen.

Le Pen quiere mermar drásticamente la aportación del que por el momento es el segundo contribuyente neto a las arcas de la UE, cosa que supondría el ingreso de Francia en el grupo de los frugales -con una posición incluso más radical que la de Alemania- y pondría en tela de juicio el futuro de las políticas comunes tal y como las conocemos.

Y por si esto fuera poco, también en primavera varios estados federados alemanes enfrentarán unos comicios en los que uno de los favoritos es Alternativa para Alemania, un partido que directamente propone liquidar lo que llaman el «superestado» europeo. La lista sigue con sendas elecciones legislativas en Italia, Polonia, Grecia o Finlandia, hecho que dibuja un calendario endiablado de cara a una discusión presupuestaria.

Según explican a OKDIARIO fuentes cercanas a la negociación que está teniendo lugar en Bruselas, esta es una de las razones de que a la Comisión le haya entrado la prisa por cerrar las cuentas antes de que termine el año, aunque esto se promete más difícil de decir que de hacer.

La propuesta del Ejecutivo comunitario -que fue presentada oficialmente en julio del año pasado- es que los Estados miembros le entreguen lo suficiente como para llegar a los dos billones de euros para gastar entre 2027 y 2034. Con esto, Von der Leyen tendrá que financiar partidas clave como la Política Agrícola Común (PAC) o los fondos de cohesión, y todo ello mientras aumenta la asignación para defensa y competitividad –como pedía el plan Dragui– y devuelve a los mercados lo que le prestaron para financiar el programa Next Generation.

Esto último es lo que más lastrará las futuras cuentas de los Veintisiete, pues el montante asciende a 750.000 millones de euros que tienen que estar devueltos antes de 2058 y sin posibilidad de refinanciación. A partir de 2028 hay que empezar a satisfacer parte de esa deuda, y difícilmente Von der Leyen podrá enfrentar este dispendio sin aumentar sus ingresos propios. De hecho, su intención es que el MFP de 2028-2034 se financie también a través de cinco impuestos nuevos con los que prevé recaudar 44.000 millones de euros más al año, pero también esta propuesta cuenta con el ‘no’ de los frugales.

Está por ver hasta qué punto la Comisión sabe jugar bien su papel de mediador y consigue que los países del norte y los del sur se pongan de acuerdo en una cifra; la próxima fecha clave es este mismo sábado, cuando se espera que el presidente del Consejo, António Costa, presente una propuesta -negotiating box, en la jerga comunitaria- que luego deberán negociar las capitales. Para unos, la línea roja es que la PAC mantenga al menos los fondos que tenía en 2021, y para otros es invertir más en defensa -sin aumentar las aportaciones-. Y en medio está Von der Leyen, a quien parece que le basta con no llegar a 2027 sin acuerdo.