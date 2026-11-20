Si el debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez ha servido para disipar las dudas de ese porcentaje de españoles que no tenía claro a quién votar y esperaba al cara a cara entre ambos, lo lógico sería pensar —a tenor de lo visto— que el candidato del PP ha salido reforzado. Por solidez argumental, por empaque institucional y, sobre todo, por trasladar un grado de fiabilidad infinitamente mayor que el presidente del Gobierno, cuya palabra —en términos de credibilidad— no vale nada. Pero en un debate televisado de estas características, los elementos objetivos del mismo a menudo se pliegan a criterios subjetivos, porque, al fin y al cabo, el debate paralelo que se suscita en la opinión pública, atizado a conveniencia en las redes, suele mezclar los deseos y los intereses con la realidad.

Feijóo, para OKDIARIO, ha ganado el debate por las razones antes citadas, pero —no nos engañemos— ha confrontado con un tahúr que ha hecho del embuste una forma de hacer política. Es la falta más absoluta de principios la que permite a Sánchez liberarse del peso de cualquier responsabilidad. Por decirlo más claro, un inmoral no se siente culpable de sus actos y, en consecuencia, impone sus cartas marcadas. Y muchos lo celebran. Por eso es tan nocivo y peligroso, porque una parte no precisamente menor de la sociedad española le compra el relato sin matices o sencillamente le vota pase lo que pase para evitar la alternancia, incluyendo la carga de corrupción y la mentira que lleva encima.

El debate, en suma, aunque importante, sirve más para reafirmar el voto que para decidirlo, razón por la que el escenario está abierto. Cierto es que la derecha sigue conservando, a tenor de las encuestas, una holgada mayoría absoluta, pero no es menos cierto que Sánchez no va a perder el poder sin antes utilizar todos los medios a su alcance, los inmorales sobre todo. Así que el debate lo ganó Feijóo, pero queda lo más difícil. Una recta final plagada de bombas de racimo.