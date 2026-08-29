Sofía sería hoy viuda… si se hubiera casado con Harald de Noruega, fallecido silenciosamente en el Hospital Nacional de Oslo en la madrugada de este viernes a los 89 años. El trono pasa automáticamente a su heredero Haakon, que se ha convertido en el nuevo soberano del país nórdico. Harald V era el décimo de los monarcas europeos que contaba con el apoyo del 85% de los ciudadanos. Solo los escándalos de MetteMarit, la princesa salvaje que avergonzó al país por su relación con Epstein y el comportamiento de su hijo Marius han dañado seriamente la imagen de la institución.

Entre la lista de las princesas europeas con quién se intentó emparejarlo se encontraban Sofía de Grecia, Tatiana Radziwil y Benedicta de Dinamarca, siendo el primer amor de la reina Sofía aunque en el verano de 1959, a los 22 años, conoció a Sonia Haraldsen cuando estaba estudiando en Oxford. Pero el entonces rey Olav no lo aceptó. «Yo me debía a mi padre y a Noruega. Estaban en juego cosas más importantes que el corazón». Pero Harald y Sonia tiraron de paciencia y el tiempo jugó a su favor. Se casarían el 29 de agosto de 1968.

Recuerdo cuando la reina Federica de Grecia invitó al joven príncipe a Corfú para que tomara cuerpo la relación de éste con la joven y bonita princesa Sofía. Parecía un romance perfecto, pero todo cambió el 9 de junio de 1961, el día elegido por el rey Olav para anunciar la boda de su hijo con la princesa griega.

Ese día comunicó a su padre que no podía casarse con Sofía porque desde hacía años estaba enamorado de Sonia, la propietaria de un modesto establecimiento de camisas de Oslo que deseaba ser costurera. La sorpresa no solo del rey, sino del país, fue grande, pero el heredero se mantuvo firme: «O me caso con Sonia, la mujer que amo, o me quedo soltero». Y se casó con ella el 29 de agosto de 1968. Precisamente hoy harían 58 años de casados. Su boda fue una de las cincuenta o sesenta (la verdad es que he perdido la cuenta) a las que he asistido como reportero. Tiempo después Sofía se enamoraría de Juan Carlos, y se casarían el 14 de mayo de 1962 en Atenas, boda que también cubrí. Muchas veces me he preguntado si Sofía hubiera sido más feliz casándose con Harald que con Juan Carlos.

La vida de Harald y Sonia no puede decirse que haya sido un jardín de rosas debido a los disgustos que los hijos les han dado. El primero, cuando Haakon se casa con Mette-Marit, de origen modesto, eso era lo de menos, pero sí con un pasado salvaje de drogas y relaciones inadecuadas, llevando un hijo al matrimonio como madre soltera. Segundo, a pesar de haber estado el niño integrado en todo momento en la vida familiar y casi oficial de sus padres, el resultado ha sido nefasto. Violaciones, drogas y cárcel. Y por si esto fuera poco, el escándalo de Mette-Marit por su relación con el empresario pedófilo Jeffrey Epstein. Y si nos referimos a su hija Marta Luisa casándose con el chamán, otro más. Tras la inmensa tormenta en la que se especuló que Mette-Marit no podría ser jamás la reina de Noruega, se emitió un comunicado a modo de contrición: «Quisiera expresar mi profundo pesar por mi amistad con Epstein. Es importante que me disculpe con todos ustedes por haberles decepcionado y también por la situación en la que he puesto a la Familia Real, especialmente al rey y la reina».

El rey ha muerto. ¡Viva el rey!

La Mareta carece de aseos

No me puedo creer que los guardias civiles que custodiaban La Mareta (Lanzarote), residencia de Pedro Sánchez en Costa Teguise, de 30.000 metros cuadrados de superficie, obra de César Manrique, tuvieran que acudir a una urbanización a un kilómetro de distancia para sus necesidades fisiológicas porque Sánchez no les permitía acceder a sus instalaciones para usar el baño, ya que los escoltas que garantizaban la seguridad del presidente y su familia, carecían de un aseo propio en su puesto de vigilancia. Ni dentro ni fuera. Ante esta lamentable situación, los propios vecinos de la urbanización les entregaron las llaves para que los agentes pudieran acceder a los baños de la piscina comunitaria. Como ya he escrito sobre ello, la residencia fue mandada construir por el rey Hussein de Jordania en los años 70 y regalada en 1989 a su gran amigo el Rey Juan Carlos. Años más tarde, la Familia Real, por aquello de no correr con gastos de mantenimiento ni impuestos, la cedió a Patrimonio Nacional. Esto me recuerda cuando Pablo Iglesias, el coletas, siendo vicepresidente del gobierno, en su casoplón de Galapagar tenía también escoltas vigilando día y noche la residencia, pero ¡ay, amigos!, carecían de un lugar para evacuar sus necesidades. A pleno campo, en pleno invierno. ¿Se lo imaginan? ¿Les suenan estas palabras?: ¿Qué es ser socialista? Tener poco y dar mucho. Pues eso.

Entre los políticos que han pasado por La Mareta se encuentran Helmut Kohl, Mijaíl Gorbachov, François Mitterrand, Václav Havel y Balduino de Bélgica.

También allí fallecería a los 89 años, el 2 de enero de 2000, doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de Barcelona y madre del rey Juan Carlos, cuando la familia disfrutaba de las fiestas de Año Nuevo. Fue enterrada con honores en el Monasterio de El Escorial. Una mujer de gran discreción y gran entereza que vivió la pérdida de un hijo adolescente. Siempre estuvo un paso atrás de hombres tan relevantes como don Juan, su esposo, y Juan Carlos, su hijo. Mantener unida a la familia fue lo más importante para ella.

Chssssss…

Enternecedora la imagen de Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, llevando a su madre, Claire Liebaert, de paquete en la moto, en la localidad francesa de Bidart, ambos provistos del obligado casco.

A sus 76 años, realiza, para estar en forma, entrenamientos tres veces por semana de 45 minutos de movimientos para fortalecer los abdominales y los brazos.

Me ha sorprendido la siguiente información: «La casaron a cambio de dos camellos, 35 vacas y 20 cabras». «Dice que es feliz, pero tenía sueños grandes», reconoce su prima integrada en la ONG Entreculturas.

Me pregunto, ¿qué habría sido de la niña si hubiera tenido la oportunidad de haber continuado con sus estudios?

Impresionantemente dramáticas las palabras de Cati Romero, viuda de Alfonso Morcillo, sargento de la Policía Municipal de San Sebastián, asesinado por ETA el 15 de diciembre de 1994. «Antes tenía miedo, ahora me duele la soledad, tras la amnistía encubierta en el País Vasco».

Una semana después de su muerte, la Comunidad de Madrid homenajea en el auditorio Teatro de San Lorenzo de El Escorial al icónico maestro del ilusionismo mundial, a quien otorga el Premio de Cultura.

El empresario burgalés Juan José Mutilba Obregón, 66 años, desaparecido esta semana en alta mar, al caer por la borda de su velero durante una travesía rumbo a Grecia, en compañía de su esposa Carmen, quien se quedó tres días en shock sola y a la deriva en alta mar. Dramáticamente conmocionada, solo repite a sus hijos: «No quiero volver sin papi». Necesitará ayuda psicológica durante mucho tiempo.

Según el compañero Juan B. Canellas, «llevaban un tiempo disfrutando de la prejubilación y había aprovechado las vacaciones para recorrer el mundo».

Me pregunto cuándo el puto amo le dará el placet de viajar a Ceuta.

Qué desvergüenza la de los ministros en el Congreso de los Diputados. Parece ser que aquí el PP y Vox tienen la culpa de todo lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma.

Con 18 años, la hija del cantante y la actriz ha firmado un fantástico contrato con una de las agencias de representación de contenidos más relevantes. Aquí, el que no corre, vuela.

¿Quién es ese político que, según el compañero Ignacio Camacho, «le falta talento, ingenio, sentido del humor y cultura y le sobra matonismo faltón que despliega en sus arrebatos de furia tuitera»? Blanco y en botella.