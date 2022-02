Por mucho que la izquierda intente esconder su fracaso en las elecciones de Castilla y León, lo cierto es que los partidos que forman la coalición de Gobierno han salido trasquilados: el PSOE pasa de 35 a 28 escaños y Podemos pasa de dos a uno, un retroceso de ocho diputados que revela hasta qué punto el socialcomunismo está en franco retroceso. El sanchismo, en suma, va cuesta abajo y sin frenos. Galicia, Madrid y, ahora, Castilla y León muestran las endebles costuras de un Ejecutivo que va coleccionando fracasos. Y es que, por mucho que sean maestros en el arte de desviar la atención, los resultados de los comicios ponen de manifiesto que los votantes han vuelto a castigar a Pedro Sánchez y sus socios. Porque no hay que olvidar que en las anteriores elecciones autonómicas de 2019, el PSOE fue la fuerza más votada, con más de tres puntos de ventaja sobre el PP, que logró gobernar con el apoyo de Ciudadanos, un partido hoy en vías de extinción.

El retroceso socialista es evidente, tanto como el de Podemos. El declive de la coalición que gobierna España es tan palmario que por mucho que la izquierda trate ahora de escurrir el bulto de su indudable fracaso poniendo el foco en el PP y su posible acuerdo con Vox, lo cierto es que el bloque de derechas se impuso de nuevo al de izquierdas por una abrumadora mayoría -44 diputados frente a 29-, prueba evidente de que el sanchismo pasa por una crisis estructural. Y es que el declive de la izquierda no es un hecho puntual, sino que estamos ante un evidente cambio de ciclo. Sus continuas apelaciones al peligro de la «extrema derecha» ya no cuelan, ni sus mensajes al miedo. Sánchez se mantiene en La Moncloa con el apoyo de los separatistas, nacionalistas y proetarras, pero los españoles le están enseñando la puerta de salida. Galicia, Madrid o Castilla y León no son casos aislados, sino la constatación de que los españoles le han puesto una cruz al socialcomunismo