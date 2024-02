Si Marlaska se niega a investigar el crimen de Barbate lo urgente es investigar a Marlaska

El Ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska no abrirá investigación alguna en relación con el asesinato a manos de los narcos de dos guardias civiles en Barbate. Es decir, que Marlaska lo tiene claro: lo ocurrido no merece un análisis en profundidad y los hechos son suficientemente explícitos como para perder el tiempo. Por supuesto que el carpetazo del ministro responde a su interés por no ir más allá. No le interesa en absoluto que una investigación ponga de manifiesto lo que OKDIARIO viene denunciando desde hace días: que su decisión de desmantelar el equipo de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico guarda estrecha relación con las presiones de Marruecos para que la Benemérita no pusiera en jaque el negocio del hachís en la nación vecina.

O sea, que Marlaska se plegó a las exigencias de Rabat, preocupado por el hecho de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España estrangularan buena parte de un negocio del que viven miles de familias marroquíes. Todo lo ocurrido demuestra que el Gobierno decidió bajar la guardia contra el narcotráfico en la zona del Estrecho forzado por las exigencias de las autoridades de la nación vecina.

Tras el verano de 2022 y después de que Marlaska se reuniera con su colega marroquí, Interior tomó una decisión tan ilógica que sólo se entiende por el hecho de que Rabat conociera informaciones comprometedoras para Pedro Sánchez -recuérdese el espionaje de su móvil y el del propio ministro del Interior- y el Gobierno cediera al chantaje. La sucesión temporal de acontecimientos encaja y por eso se niegan a investigar lo ocurrido en Barbate. Porque Marlaska tiene miedo de que al final se termine por conocer la intrahistoria de un desmantelamiento que ha beneficiado a los narcotraficantes y también a Marruecos, el segundo productor del mundo de hachís. Por eso Fernando Grande-Marlaska no quiere investigar el crimen de Barbate. Razón de más para investigar a Marlaska.