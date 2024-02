No es fácil sobreponerse a las emociones cuando uno tiene que escribir con la frialdad exigible a todo informador, periodista, cronista o columnista que se precie. Mucho menos si uno nunca se ha mostrado demasiado interesado en la Copa, especialmente en su formato actual. Ayuda al ser la cuarta ocasión a lo largo de su trayectoria profesional que uno se encuentra en idéntica situación.

Confieso mi arrepentimiento sin esperar absolución, porque me ha faltado la fe que ha empujado a este equipo, técnicos incluidos, hasta alcanzar un premio en la Copa que se le niega en la liga. Una confianza ciega contagiada por una afición que responde con una entrega incondicional a una temporada mediocre y un club sin detalles.

Desirée Monsivais, una futbolista mejicana, paisana del míster, con 35 años de edad a la que en su país llaman «la arquitecta del gol», aconseja a sus compañeras más jóvenes diciéndoles que «si lo crees, lo creas». Eso es lo que ha transportado al Mallorca a Sevilla y, por primera vez en su historia, a una Supercopa de España. No quiero pensar que el doctor Beltrán ha tenido algo que ver porque estas cosas me dan «yu yu». Entre todos se lo han creído y lo han creado.

El espectáculo, como recordaba Javier Clemente muchas veces, no siempre radica en el buen juego. Héctor Cúper, por su parte, solía contestar a quien le preguntaba una definición de este concepto, ¿qué es jugar bien? Los comentaristas concluían que el Mallorca superó a la Real Sociedad en la primera parte y sucedió lo contrario en la continuación. Nadie habló de la prórroga. Miren, cada escuadra se tiene que medir al cien por cien de sus posibilidades, potenciar sus armas sean o no tan vistosas como las del contrario y desde este punto de vista los vencedores explotaron sus cualidades con más acierto que el derrotado. No cabe otra lectura, ni nadie podrá dudar de que la clasificación ha sido justa con el esfuerzo de cada uno. En este caso, añado, con la esperanza de que no pase factura el domingo ante el Girona. Lo de Anoeta, ahora Reale Arena, es muy importante, pero lo trascendente se dilucida en Son Moix dentro de cinco días.