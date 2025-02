La falsa quita de deuda de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas provoca que muchos españoles se endeuden más, dependiendo de la región en la que vivan. Por ejemplo, un madrileño tendrá una subida repentina de su deuda de unos 486 euros, mientras que un catalán la verá reducida en 407 euros. Pese a que el Estado capta el endeudamiento de todas las regiones, unas tienen un agujero mucho más grande que otras, por lo que, en términos netos, un gran número de habitantes sale perdiendo.

No es de extrañar, por tanto, que algunos gobiernos regionales como el de la Comunidad de Madrid, Galicia o Andalucía se hayan opuesto a esta medida. El martes, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, mostró su desconcierto ante esta situación.

«A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca», declaró irónicamente el político. Sin embargo, el ejemplo no se ajusta a lo que está pasando en realidad, sino que, siguiendo el símil, la falsa quita de deuda de Montero provocaría que unos se quedaran sin hipoteca a cambio de recibir otra más cuantiosa de otra persona.

Esto se refleja en los datos del saldo de deuda resultante tras la falsa quita. Así, un madrileño tendrá 485, 97 euros más de deuda, un cántabro 335,7 euros más y un riojano 329,5 euros. El cálculo es sencillo. Si la condonación total asciende a 83.254 millones de euros y, teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 49 millones de españoles, la deuda por habitante quedaría en 1.700 euros.

O lo que es lo mismo, todas las comunidades autónomas con una deuda por habitante inferior a esa cifra verán como su endeudamiento aumenta. En total, 10 de las 15 (pues se excluye a Navarra y País Vasco por su Hacienda propia), se encuentran en esta situación, y sólo 5 regiones salen ganando.

Tu deuda según la comunidad en la que vives

En ese sentido, la deuda de cada español va a subir en las siguientes regiones:

Comunidad de Madrid : tendrán 485,97 euros más de deuda

: tendrán 485,97 euros más de deuda Cantabria : 335,7 euros más

: 335,7 euros más La Rioja : 329,5 euros más

: 329,5 euros más Islas Baleares : 300 euros más

: 300 euros más Islas Canarias : 255,9 euros más

: 255,9 euros más Galicia : 222 euros más

: 222 euros más Asturias : 212 euros más

: 212 euros más Castilla y León : 180 euros más

: 180 euros más Aragón : 128,8 euros más

: 128,8 euros más Extremadura: 67,5 euros más

Por el otro lado, los españoles que ven reducida su deuda son los que viven en las siguientes autonomías:

Comunidad Valenciana : 371,38 euros menos

: 371,38 euros menos Región de Murcia : 394,6 euros menos

: 394,6 euros menos Cataluña : 407,46 euros menos

: 407,46 euros menos Andalucía : 470 euros menos

: 470 euros menos Castilla-La Mancha: 624,7 euros menos

Además, el perdón de la deuda no es igual para todos. Un catalán tendrá una quita el doble de cuantiosa que un andaluz o que un madrileño. El plan de quita de deuda anunciado por María Jesús Montero incluye tres fases que, aunque intentan aplicar criterios equitativos, generan desajustes que benefician especialmente a Cataluña y Andalucía.

La primera fase se basa en un cálculo según la población frente a la deuda total, replicando un sistema introducido durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis de deuda de 2012. Este enfoque busca equidad al utilizar un criterio común, pero tiene el inconveniente de premiar a las comunidades con peor gestión al aplicar una condonación igual para todas.

En la Fase 1, todas las comunidades autónomas reciben la misma quita en términos absolutos, lo que aumenta el porcentaje de habitantes por deuda en las regiones con menores niveles de endeudamiento. Por ejemplo, si una comunidad tiene 100 unidades de deuda y 10 habitantes, la ratio inicial es del 10%. Si la deuda se reduce a 50, pero la población se mantiene, la ratio sube al 20%. Si esta relación supera el 19,3%, se accede a la Fase 2. De no superarse ese umbral, no se otorgarían más condonaciones.

El principal problema surge en la Fase 2, ya que pocas comunidades superan el ratio del 19,3%. Entre ellas, Cataluña es la mayor beneficiada, ya que recibe una cantidad significativa de recursos adicionales para ajustar su deuda. Esto genera desigualdades en el reparto, especialmente en las dos primeras fases, favoreciendo a Cataluña y Andalucía, lo que algunos atribuyen a intereses políticos de Montero en fortalecer su posición en Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas.

La Fase 3 introduce dos ajustes adicionales. El primero considera la infrafinanciación, beneficiando a comunidades que han recibido menos recursos en relación con su PIB y crecimiento poblacional. Andalucía es la mayor beneficiaria de este ajuste, cuyo coste asciende a 11.506 millones de euros.

El segundo ajuste premia a las comunidades que incrementaron el IRPF entre 2010 y 2022, lo que favorece especialmente a Cataluña. Este ajuste se incorpora en la última fase para evitar que regiones con poca deuda, pero que también subieron el IRPF se beneficien de manera desproporcionada.