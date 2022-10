Lo que faltaba: el Ministerio del Interior ha detectado problemas en su sistema masivo de alerta para grandes situaciones de emergencias, el que se utilizaría en caso de que se registrase, por ejemplo, un escenario de ataque nuclear sobre España. El sistema se creó para enviar una alerta simultánea a millones de teléfonos móviles a través de mensajes SMS, pero lo cierto es que la red aún no está plenamente operativa por un conjunto de deficiencias técnicas. El sistema de alerta civil es algo que se ha puesto en marcha en Europa, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania y las constantes amenazas de Vladímir Putin.

España ha sido uno de los últimos países europeos en disponer de estos sistemas, pero desde este mismo verano cuenta con el suyo propio. Se trata de la Red de Alerta Nacional PWS que permite el envío masivo de mensajes a los teléfonos de los españoles que se encuentren en zonas afectadas por graves catástrofes o emergencias. Una Directiva Europea obligaba a España a tenerlo listo y operativo en junio de 2022. Pues ni una cosa ni la otra. Ni listo ni operativo, porque lo cierto es que, a día de hoy, no está en condiciones de ser utilizado. No será porque la UE no nos avisó. Llegamos tarde y llegamos, como casi siempre, mal.

No es por meter a nadie el miedo en el cuerpo ni por generar mayor temor ante una eventualidad como un ataque nuclear, pero lo cierto es que este Gobierno es un prodigio de falibilidad. O sea, que todo lo que puede salir mal termina torciéndose. Cabe preguntarse por qué si un gran número de naciones de la UE ya emplean este sistema desde hace tiempo, aquí seguimos en mantillas. La respuesta es sencilla: todo lo que toca el Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez se termina rompiendo. Con la seguridad nacional no se juega.