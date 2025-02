Sánchez: ¡Tiembla Trump!

Los comunistas suelen ser muy valientes en la barra del bar. Por aquí tenemos algunos preclaros ejemplos. Pero cuando ven los ojos de un enemigo determinado se rajan como italianos en Guadalajara. Esto es, justo lo que le ha ocurrido a Gustavo Petro, el colombiano guerrillero que se llevó por delante a unos cuantos compatriotas cuando pegaba tiros en la selva de aquel país. Algo parecido puede decirse del inmortal Nicolás Maduro, que anda mandando mensajes a Washington diciendo que es un buen chico, que tortura y asesina, pero buen rapaz.

¡Aviso a navegantes!

Sánchez, desde la elección de Trump, anda postulándose para autoconstituirse en referencia mundial ante el imperialista made in USA. Cierto es que no hay mucho que elegir por el mundo de la otrora socialdemocracia española, que ya no es capaz de distinguirse de cualquier movimiento ultraizquierdista/populista al uso, y cuyo predio se asienta en determinados países de Hispanoamérica, asesorados (sic) por el disparatado Zapatero.

Para Trump, la España de Sánchez y todo lo que el sujeto representa es poco más que un runrún que teóricamente se sitúa en Occidente pero no hace ascos a uncir la suerte de España, tradicional aliado de EEUU, con algunos de sus enemigos. Por de pronto, la remodelada Casa Blanca ya ha dejado claro que su socio preferente en el área mediterránea es Marruecos. Otro aviso a navegantes.

Lo más probable es que, al menos inicialmente, el controvertido líder del mundo libre (si es que todavía se le puede considerar así), Trump, tenga que pedir un ficha técnica sobre Sánchez y un mapa para ubicar el país en el que manda.

Lo dijo Josep Tarradellas: en política se puede decir y hacer de todo, menos el ridículo.