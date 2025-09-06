Ryanair, 1 millón; Puente, KO

Hace falta ser muy incompetente o malvado para andar jugando con las cosas de comer. En este caso, con muchos puestos de trabajo que se perderán, a lo que hay que añadir los legítimos intereses de muchos clientes que perderán una low cost aérea cuando se cierren una serie de trayectos que la irlandesa Ryanair deje de operar, tal y como ha anunciado.

¿Motivo? Las altas tasas que AENA cobra, es decir, Óscar Puente. Precisamente, en aeropuertos regionales que más necesitan esos vuelos para tratar de acelerar su economía y su progreso. Lo de este ministro es para pasar al libro negro del Guinness. Un personaje de opereta traído a este mundo para bailar en el alambre de la chacota y el «descojone» (sic), en vez de para tener entre sus manos responsabilidades serias.

Naturalmente, nada más hacer pública las intenciones por parte de la compañía de Michael O’Leary, los exabruptos del vallisoletano no se han hecho esperar. Es sabido el sabio dicho «quien nace gochón acaba en cochino». ¡No tiene arreglo! Sus juicios de intenciones descalificatorios, producidos a mediados de la semana que agoniza, los lanzaba justamente cuando todos los trenes con salida y llegada a Madrid desde todos los puntos de España quedaban colapsados; en esta ocasión por un fallo informático. Franco y Rajoy debían estar en una nueva conspiración para dejar en evidencia al sujeto que cerca ya de los sesenta tacos se comporta como un chiquillo mal criado.

Es un político travieso, engreído, al que le meten goleada tras goleada y sigue empeñado en jugar al parchís. Por de pronto, miles y miles de usuarios de la low cost referida tendrán que rascarse el bolsillo para pagar billetes más caros o utilizar su vehículo o el tren en desplazamientos largos.

Lo peor del titular de Transportes no es su incompetencia. Es que no tiene espíritu de enmienda, esto es, estudiar un poco, dejar de andar tocando la femoral a todo el mundo y respetarse a sí mismo siquiera una miaja. Con eso los contribuyentes nos conformaríamos. A la espera de que los ciudadanos ante las urnas lo pongan contra la pared y con los brazos en cruz.

Nunca Sánchez había encontrado otra alma gemela de similares proporciones. Se buscan y se aman. Son de la misma madera… y calaña.