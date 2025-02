Los responsables de la DANA son socialistas

A las 12 horas y 5 minutos de la mañana del 29 de octubre de 2024, más de 8 horas antes de que comenzaran las inundaciones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), presidida por la socialista María José Rallo, comunicó a la Generalidad Valenciana que ya «no vamos a marearos con más avisos, se han confirmado los de la mañana», y a continuación se disculparon porque reconocieron que hasta ese momento «ha sido un poco jaleo», por los continuos cambios en sus predicciones, motivo por el que les dicen que tendrían que hacer un estudio para averiguar «por qué hemos ido emitiendo en escala y no todo junto». También en esa misma comunicación de las 12:05, la Aemet le dijo a la Generalidad que, a partir de ese momento, se confirmaba «lo previsto», es decir, que las lluvias se «irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior», alejándose de la Comunidad Valenciana.

Menos de una hora después de este aviso, Carlos Mazón, presidente de la Generalidad, informó en rueda de prensa que, «según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18:00 disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana». Una parte del vídeo de esa rueda de prensa fue publicada en sus redes sociales por el propio Mazón, en un tuit que, además, comunicaba que: «Sigue la alerta por lluvias nivel rojo en todo el litoral interior norte de Valencia. Se mantiene la situación 1 de emergencia en la Ribera Alta. Extremad la precaución y seguid las indicaciones de las autoridades y los avisos de emergencias del 112». Pero cuando sus responsables de redes comprobaron que la Aemet había errado estrepitosamente en su predicción, haciendo a Mazón comunicar a los valencianos que se esperaba una mejoría que acabó en tragedia, el presidente de la Generalidad borró el tuit para evitar confusión.

Y después de esa rueda de prensa Mazón se fue a comer con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección del canal autonómico valenciano À Punt. La Aemet había asegurado a las autoridades valencianas que por la tarde la situación iba a mejorar y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estuvo durante todo ese tiempo sin informar de la crecida del cauce del barranco Poyo, ni de los desembalses que estaban llevando a cabo en las presas de su competencia. En un audio al que OKDIARIO ha tenido acceso, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ex concejal del PSOE, reconoce que durante las 2 horas y media que van desde las 16:16 horas hasta las 18:43 horas «no se transmitió información sobre el barranco del Poyo». Dejaron de informar cuando el caudal era de 28,7 metros cúbicos por segundo y no volvieron a hacerlo hasta que ya había alcanzado los 1.686 metros cúbicos. Así que Mazón había sido tan engañado como el resto de valencianos y no dispuso de ninguna información que le hiciera incorporarse a la reunión del comité de emergencias hasta las siete de la tarde, cuando todo empeoró.

La extrema izquierda y sus subvencionados medios de comunicación han despellejado vivo a Carlos Mazón por el tuit que borró anunciando que la tarde de la DANA se esperaba una mejoría que, en realidad, fue una catástrofe; así como por haberse ido a comer con una periodista y no aparecer por el comité de emergencias hasta que la situación empeoró. Pero todos ellos ocultan que ambas decisiones estaban completamente justificadas por los errores cometidos por dos organismos de estricta obediencia socialista. Tanto la Aemet como la CHJ, dirigidas por socialistas, se confundieron en sus predicciones y ocultaron información con consecuencias trágicas y ambos organismos dependían directamente del socialista Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. 224 muertos, tres desaparecidos y daños millonarios en casi un centenar de municipios valencianos merecen que los responsables de estos errores no queden impunes y al frente de todos ellos están socialistas dependientes de Teresa Ribera, que no debería seguir como vicepresidenta de la Comisión Europea ni un día más.