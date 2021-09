Vox ha hecho una de esas preguntas que se contestan rápido, salvo que no sea conveniente decir la verdad y se opte por parapetarse tras el silencio. ¿Tiene el presidente del Gobierno acciones en Red Eléctrica? En su día lo fue, pero ahora en su actual declaración de bienes y rentas en la Cámara Baja, Sánchez se limita a decir que tiene 5.972 euros «en acciones cotizadas en bolsa». ¿Esa cotizada es Red Eléctrica? ¿Por qué no especifica el nombre de la compañía? Red Eléctrica Española gestiona la red de transporte de electricidad y ha experimentado una subida en su cotización paralela al incremento del precio de la luz.

Lo curioso del caso, en el supuesto de que fuera accionista de esta compañía, es que Sánchez ha evitado que se supiera. Cuando estaba en la oposición no tuvo reparo alguno en declarar que tenía 320 acciones de Red Eléctrica por una cantidad cercana a los 6.000 euros. Ahora, sin embargo, se limita a decir que tiene 5.792 euros en acciones sin especificar. ¿Por qué? ¿Será porque antes no existía conflicto de intereses y ahora la cosa es diferente, dada su condición de jefe del Ejecutivo? Red Eléctrica está, además, participada en un 20% por el Estado y su presidenta, Beatriz Corredor, es amiga y colaboradora del jefe del Ejecutivo, lo que obligaría, por razones obvias, a ser mucho más transparente. La pregunta de Vox, que es la misma que le hizo OKDIARIO al Gobierno sin obtener respuesta, parece que incomoda tanto a Pedro Sánchez que no hay manera de que conteste. No pasa nada, presidente, por reconocer que es accionista de una compañía que está vinculada directamente al sector energético, ese al que Sánchez ha estigmatizado dibujándolo como un gigante sin escrúpulos que se está forrando a cuenta del sacrificio de los españoles.

La luz supera todos los récords históricos, Sánchez se erige en una suerte de Robin Hood contra las eléctricas y, mientras tanto, mantiene sus acciones -si es que no lo desmiente- en una compañía de participación pública que ha subido a la par que la factura eléctrica. Es sencillo, Pedro: ¿tienes o no tienes acciones? Venga, contesta.