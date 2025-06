Regalo de Conde Pumpido por el 7º cumpleaños del sanchismo

Para el referente del oficialismo mediático, resulta que «la crispación política agitada por el PP tapa los buenos datos económicos». Así que la cascada de escándalos que protagoniza el sanchismo, tanto en el Gobierno como en el PSOE, deben ser asumidos con mesura y como una contraprestación necesaria para conseguir los «magníficos» resultados económicos que al parecer disfrutan los españoles. Original concepto de lo que se entiende por una democracia parlamentaria occidental, en el que lo procedente es callar y no levantar la voz ante comportamientos como los que protagonizan personajes «progresistas y honrados» —en antológica denominación del triministro—, que entre otras carteras administra la de Justicia y da ejemplo de respeto señalando a jueces por atreverse a promover acciones contra la mujer y el hermano del presidente. Y que defiende a todo un fiscal general del Estado investigado por revelación de secretos, actuando cual un asesor «jurídico-político» más de los múltiples al servicio del líder supremo y único.

A la serie informativa protagonizada por los mensajes escritos entre Sánchez y su mano derecha Ábalos, le ha sucedido la de mensajes audiovisuales con la tal Leire Díez de actriz destacada en el reparto, aunque según ella actuaba en el papel de periodista de investigación. Papel que debe reconocerse lo encarna con limitado acierto, por cuanto pareciera que el que cumple en el guion es el de conspiradora ejecutiva para chantajear, coaccionar y apartar a personajes molestos para el régimen sanchista. Procedentes de la judicatura, la fiscalía, el periodismo y muy en especial de la UCO, unidad investigadora de la Guardia Civil en funciones de policía judicial. Instituciones como la fiscalía o la abogacía del Estado pretendían que estuvieran al servicio de una estrategia diseñada para tal fin, y que según se ha sabido empezar a implementarse en la sede de Ferraz a la orden del sucesor de Ábalos, Santos Cerdán. Precisamente al día siguiente de hacerse pública la conocida carta anunciando el retiro de cinco días por Sánchez para reflexionar tras conocer la investigación a su mujer por presuntos delitos de corrupción.

De aquel «retiro reflexivo» surgió la estrategia del bulo, el lodazal, la fachosfera… en virtud de la cual todas las actuaciones judiciales e informativas contra el núcleo duro del sanchismo son una estrategia de la derecha y la ultraderecha para deslegitimar al presidente (también conocido como «presimiente»). Esta semana comienza con el séptimo aniversario de la llegada a la Moncloa de un candidato tras sufrir dos estrepitosas derrotas en las urnas en seis meses: 89 y 84 diputados en diciembre de 2015 y junio de 2016, respectivamente. Desde entonces, sigue residiendo allí con el apoyo de los comunistas, los secesionistas catalanes, los herederos políticos de ETA y el «progresista y honrado» PNV, en un auténtico Frente Popular, el único tras el de enero de 1936, de cuya memoria mejor no hablar.

Sus logros económicos tienen en el acceso a la vivienda, el gran apagón y el caos ferroviario algunos de sus numerosos éxitos rutilantes. Y ante ellos, los Ábalos, Koldo, su hermano, la cátedra universitaria de su mujer no licenciada, las mascarillas durante la pandemia o la acreditada investigadora periodística Leire Díez deberían no ser denunciados, convirtiendo la política en un lodazal. Sin olvidar la ejemplar conducta del líder socialista extremeño Gallardo, que para obstruir la acción de la Justicia contra «el hermano» y él mismo, ha conseguido en tiempo récord un aforamiento histórico que ha ocasionado un gran daño reputacional, todavía no asumido, a la ética pública y al instituto del aforamiento político.

Plantear promover políticas de Estado con un Frente Popular de estas características es una contradicción existencial, por cuanto la principal política de Estado es enviar el sanchismo al baúl —no de los recuerdos, sino de las pesadillas—. El próximo domingo los españoles disconformes con esta lamentable situación tienen una convocatoria en Madrid que puede ser un aldabonazo que despierte la conciencia de millones de compatriotas. El regalo de séptimo cumpleaños al sanchismo se lo da Conde-Pumpido con el anuncio de la más que previsible constitucionalidad de la ley de amnistía. Amnistía que Sánchez y todos a coro proclamaban que no cabía en la Constitución, hasta que la exigió Puigdemont.