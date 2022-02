Con la audiencia más baja de todos sus tiempos, encadenando escándalo tras escándalo, quizá el mayor haber estado tres años con una administradora única inconstitucional e incompetente hasta el paroxismo, con peleas internas barriobajeras en lucha por el condumio, ahora se añade el cerco que los consejeros de las izquierdas tienden sobre el pobre José Manuel Pérez Tornero, con plomo en las alas al conocerse sus negocios.

La pregunta se la hace todo el mundo en la comunidad periodística, excepto los agraciados por Fortes y la Ónega, ¿quién manda en la CRTVE? Los mejores conocedores de la casa, a punto de perder la tercera posición a manos de La Sexta, responden sin ambages: La Moncloa. Tampoco sería una novedad, porque de una forma u otra siempre ha sido en ese predio donde se han tomado las principales decisiones sobre lo que otrora fue un centro decisivo para la información de los españoles. Hablo del periodo democrático, no de la oprobiosa en blanco y negro que prácticamente no llegué a tiempo de conocer.

“¿A quién puede extrañar que RTVE -también Radio Nacional, donde no están al frente los mejores, sino los más lewinskyanos- se encuentre donde actualmente está con su nivel de sectarismo y manipulación?», contesta uno de los más acreditados profesionales de la casa, todavía en activo.

El último debate electoral, conducido por Fortes, a propósito de las elecciones en Castilla y León, fue seguido por la descomunal cifra de 175.000 espectadores (cobertura nacional). Con eso está todo dicho.

En RTVE todavía hay gente que se hace rica. Ahí, no hay problema. Basta con tener una productora o montarla ad hoc tras recibir el OK monclovita. El problema, para la pluralidad y la calidad democrática, es si la radiotelevisión estatal (teóricamente necesaria) continúa por la senda de degradación, no terminará por instalarse en la marginalidad absoluta, tras el abandono del respetable, y a partir de ahí puede suceder lo acaecido en otras latitudes.