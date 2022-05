¿Quién estigmatiza a quién?

Puestos a estigmatizar, lo del Ministerio de Sanidad de Carolina Darias es para nota. Viene repitiendo, por pasiva y activa, que el virus de la viruela del mono no puede vincularse al colectivo homosexual, pero su cuestionario no deja lugar a dudas. ¿Ha tenido relaciones sexuales? ¿Con hombres? ¿En contexto de riesgo? Y apunta claramente a los contextos de riesgo: saunas, fiestas o «lugares de encuentros sexuales», entre los que cita expresamente las zonas de «cruising» y las gasolineras. O sea, el mismo Gobierno socialcomunista que se permite dar consejos sobre la inconveniencia de establecer una relación causa efecto entre el virus y la condición sexual de los afectados, redacta un cuestionario, de obligada cumplimentación para quienes han dado positivo, que apunta directamente a la condición homosexual como causa principal del contagio. Todo un ejercicio de hipocresía que es la característica principal de un Ejecutivo que insiste en desvincular los brotes de viruela de los ambientes homosexuales y, sin embargo, redacta un cuestionario donde la vinculación entre una cosa y otra es total.

La encuesta está incluida dentro del protocolo escrito difundido por Sanidad a las comunidades autónomas, en las que se plasma toda la información que se dispone hasta el momento de estos brotes. En la descripción de la enfermedad se especifica que los afectados son «en su mayoría hombres que han mantenido relaciones con hombres», una evidencia empírica que choca con los intentos del Gobierno por no estigmatizar ninguna condición sexual. En estas circunstancias, parece obvio que el cuestionario del Ministerio choca de bruces con los intentos de no establecer un vínculo entre la viruela del mono y la condición sexual de los afectados, pues todo el cuestionario es un puro vínculo. Estamos como siempre: consejos doy que para mí no tengo. ¿En qué quedamos? Por cierto, lo de las gasolineras ya es para nota. De esta gente cabe esperarlo todo. Recomiendan no estigmatizar a nadie por su condición sexual y terminan por estigmatizar a todo un colectivo y a un sector, además.