Al PSOE sólo le falta enviarle a Ábalos la cabeza de un caballo

Para darse cuenta del grado de degradación que ha alcanzando el PSOE basta con detenerse a analizar la ignominia que supone desvelar los datos personales de José Luis Ábalos en el comunicado de prensa donde se informa de la suspensión de su militancia en el partido. En el primer párrafo se reproduce el número de su DNI completo y su correo electrónico, algo que vulnera de forma flagrante la ley de protección de datos, pues estos únicamente pueden ser revelados con el consentimiento del afectado. Es decir, el PSOE comunica la apertura de expediente a su ex secretario de Organización y ex ministro de Transportes en una nota pública en la que se atenta sin ningún recato contra sus derecho . Así es el PSOE y así se las gasta Pedro Sánchez cuando alguien se atreve a hacerle frente, un comportamiento que, al margen de lo delictivo -que lo es-, revela una exigua catadura moral y un nivel de inhumanidad desorbitante. El PSOE no es ya, en sentido estricto, un partido político al uso, sino una secta con rasgos propios de una organización mafiosa que tiene como objetivo el escarnio público de todo aquel que se atreve a desafiar al ‘capo’. Sólo ha faltado enviarle a José Luis Ábalos la cabeza de un caballo para que tome buena nota de lo que le espera.

La Agencia Española de Protección de Datos prohíbe, en virtud de la legislación vigente, la publicación de número del DNI. Además la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales indica que existe un deber de confidencialidad en el tratamiento de los datos personales de todas las personas. Se conoce que para Pedro Sánchez José Luis Ábalos, su ex número dos y amigo, ha dejado de ser persona y, en consecuencia, el PSOE entiende que carece del más elemental de los derechos. Ni Vito Corleone.