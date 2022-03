Las negociaciones para formar Gobierno en Castilla y León se han encontrado con la petición de Vox de ostentar la presidencia de la Cámara autonómica. Es una exigencia que el PP debería contemplar sin posiciones maximalistas, porque a nadie se le oculta que si los populares quieren seguir siendo un dique frente al socialcomunismo en esa Comunidad tendrán que contar con el apoyo de la formación de Santiago Abascal. En Castilla y León, laboratorio de pruebas para alianzas futuras, PP y Vox están obligados a entenderse, de modo que la formación de Fernández Mañueco tendrá que demostrar cintura política para evitar unas nuevas elecciones autonómicas que serían una inmerecida segunda oportunidad para la izquierda.

No nos engañemos: para hacer frente a la izquierda, en Castilla y León y en otros escenarios futuros -unas elecciones generales, por ejemplo- el PP va a necesitar indefectiblemente de Vox por una mera cuestión aritmética. Nada le interesa más al socialcomunismo que la ruptura de puentes en la derecha española, porque eso significaría que Sánchez siempre partiría con ventaja. Es normal que el PP y Vox marquen sus diferencias, pero siempre en el bien entendido que las mismas no pueden servir de balón oxígeno a Pedro Sánchez y que, tarde o temprano, ambas formaciones tendrán que converger hacia un escenario de acuerdos para doblegar a la izquierda. Lo que no puede ser es que el socialismo se haya apoyado en Podemos, referente del populismo más dogmático y reaccionario, de los golpistas catalanes y de hasta los proetarras de Bildu, y el PP tenga que abstenerse, porque lo diga la izquierda, de acercarse a Vox, un partido de cuya lealtad constitucional no cabe dudar en ningún caso.

En Castilla y León, PP y Vox tendrán que llegar a acuerdos, como tendrán que llegar a acuerdos en otros escenarios futuros. Porque el objetivo es combatir al socialcomunismo con todos los medios a su alcance.