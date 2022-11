El PP de Mazón derriba el muro socialcomunista en Valencia

Si hoy se celebraran elecciones en la Comunidad valenciana, el PP de Carlos Mazón desbancaría del poder al Gobierno socialcomunista de Ximo Puig, al obtener 36 escaños que, sumados a los 15 de Vox, darían un total de 51, por 48 que lograría la suma de la izquierda (30 PSOE, 12 Compromís y 6 Podemos). La victoria de los populares se cimentaría gracias a una espectacular subida de 17 escaños, engullendo completamente a Ciudadanos -que pasaría de 18 a 0-. Pese a que el PSOE de Ximo Puig vería incrementada en tres escaños su representación parlamentaria -pasando de 27 a 30-, la caída de cinco diputados de Compromís (de 17 a 12) y de Podemos (de 8 a 6) haría imposible la reedición de un Ejecutivo de izquierdas.

El vuelco, pues, es notable: la Comunidad valenciana gira a la derecha y lo hace de forma consistente, dejando en evidencia el poder que durante cuatro años ha ejercido el socialcomunismo. No es de extrañar que, como ha venido informando OKDIARIO, Ximo Puig se plantee adelantar los comicios, en el convencimiento de que hacerlos coincidir con el resto de elecciones autonómicas conduce a un fracaso seguro. El problema es que, según el sondeo de Data10, por mucho que Puig los adelantara ya sería demasiado tarde. Hoy por hoy, el PP de Carlos Mazón sería el gran vencedor, con 6 escaños por encima del PSOE. Cierto que necesitaría indefectiblemente del apoyo de Vox, que registra un sensible incremento de cinco escaños (de 10 a 15), vitales para que la derecha desaloje del poder a Ximo Puig. Porque lo mismo que gana Vox es lo que pierde Compromís (pasa de 17 a 12), un sorpasso en toda regla clave para el cambio de Gobierno. Falta medio año para las autonómicas y Ximo Puig todavía puede adelantarlas, pero se enfrenta a un dilema complejo. Los números no le salen en este momento, con lo que anticipar las elecciones ya no es garantía de nada. Atrapado en su propio laberinto, el futuro del presidente valenciano pinta negro.