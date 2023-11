La peor Liga del mundo

Partido Getafe-Cádiz, lunes 6 de noviembre a las 21.00. Al filo del descanso se produce un saque de esquina a favor de los visitantes. Antes de poner el balón en juego, el árbitro de VAR, Hernández Maeso, llama al de campo, De Burgos Bengoetxea, pidiéndole que vaya a la pantalla a revisar un aparente manotazo de Djené sobre un futbolista gaditano. Efectuada la revisión, el colegiado llama a ambos entrenadores y les explica su decisión en base a lo que ha visto y muestra tarjeta amarilla a Djené, la segunda y por tanto roja, y no penalti. Se saca el córner y sigue el juego.

Conclusión: el VAR no debió intervenir puesto que el juego se hallaba parado. Además, no tendría por qué hacerlo salvo para indicar la pena máxima, nunca por una tarjeta amarilla, aunque fuera la segunda.

En el partido Betis-Mallorca de la misma jornada, el árbitro de campo se equivoca al pitar falta con el Mallorca por un pisotón de Mascarell sobre Marc Roca que fue justo al revés y Ortiz Arias muestra la segunda amarilla y expulsa al jugador visitante. Jaime Latre, desde el VAR, no interviene porque no lo puede hacer en tarjetas amarillas.

No es que alguien tenga que explicarlo porque no hay nada que añadir al desconocimiento arbitral de sus propios reglamentos. Si no se saben ni los suyos, parece lícito dudar de que se hayan aprendido las reglas del juego. Aparte se dirá que son errores humanos y que lo sienten por los perjudicados, aunque no sea cierto. Es más, los aludidos volverán a ser designados en el campo o en el VAR este fin de semana y sin ningún problema. Esta es la liga cuya integridad asegura defender la Jueza del Comité de Competición, que acaba de señalar al 29 de noviembre para la disputa del partido aplazado coincidiendo con eliminatorias Champions. ¡Olé!

Esto es lo último, por no entrar en lo acaecido en Vigo, Celta-Sevilla y Mestalla, Valencia-Granada. Arbitros: Hernández Hernández, (Prieto Iglesias), García Verdura (Del Cerro Grande).