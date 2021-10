Leo en un medio local que la portavoz adjunta socialista, Silvia Cano, va y larga que «El PP se ha quitado la careta y ha evidenciado que cada vez más se está acercando a la ultraderecha». La referencia es al discurso de Pablo Casado en Valencia y, palabra arriba palabra abajo, viene a decir lo mismo que una de sus jefas, Adriana Lastra: descalificación interesada. Nada del otro mundo porque las consignas que salen de la sede central son para repetir al dedillo por los papagayos del aparato, aquí, allá y acullá.

Lo interesante empieza cuando Silvia Cano desciende a nuestra realidad, en tono pontifical por supuesto, asegurando: «El PP extenderá la mano a Vox para pactar un posible gobierno municipal» en Palma. Será que los sondeos son coincidentes, es decir que la izquierda ya está viendo las orejas al lobo.

¿Qué quieren que les diga? Prefiero a Fulgencio Coll antes que a José Hila. La función del Ayuntamiento es la gestión directa y vale más un cualificado que ha demostrado su eficiencia y no un diletante de poca monta.

Después, en clave autonómica, Silvia Cano se pone un poquito más sutil y pregunta: «¿Marga Prohens también piensa alcanzar un acuerdo con Vox?». Nótese la intencionalidad del interrogante, como queriendo advertirnos de que la política autonómica es misa mayor en comparación con la local. Lo que sí puedo reconocerle a Silvia Cano es el acierto de su pregunta, por el maxiego que caracteriza tanto a Marga Prohens como a Jorge Campos.

Pero la traca final llega cuando la portavoz adjunta socialista se refiere a lo que ella define como el Pacto de Reactivación de Baleares y que imagino en realidad se trata del Plan Estratégico de Inversiones: «El PP algún día se dará cuenta del error histórico de no querer firmar el Pacto de Reactivación de las Islas Baleares». ¡Hay que joderse! y me explico. El Plan Estratégico lo ha elaborado el Govern del Pacte ignorando por completo a la oposición y entonces yo me pregunto, ¿qué carajo tendrá de estratégico cuando se ha ignorado al que piensa diferente? Más se parece a los Planes Quinquenales de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Cierto que Silvia Cano no es precisamente una lumbreras y que nada tiene de socialdemócrata –más bien feminista radical- en un partido que lo fue y que ahora se ha convertido en imitación de Podemos dejando la rosa en el sombrero de Més. Por ello, leer entrelíneas es un ejercicio saludable; tanto, que puede interpretarse todo del revés y acertar. Por ejemplo, que el «error histórico» lo comete el Pacte de Progrés al ignorar a gran parte de la población, dado que la soberanía popular reside en todos y cada uno de los escaños.