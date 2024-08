De palacio en palacio

Como decimos en la presentación de esta columna, Pedro Sánchez puede que sea el único presidente de gobierno europeo que tiene a disposición un mayor número de palacios y mansiones para su exclusivo uso y disfrute: nada menos que… ¡cuatro!

Moncloa, la residencia oficial desde 1977 de la sede de la Presidencia del Gobierno español y familia, que pueden disfrutar de ocho dormitorios, nueve baños, tres vestidores y… ocho grandes salones. 2700 trabajadores a su servicio tienen Pedro Sánchez, Begoña Gómez y las dos hijas del matrimonio, Ainhoa (19 años) y Carlota (17), de imagen desconocida. Como sucedía con las hijas góticas de Zapatero y Sonsoles, Laura de l6 años y Alba de 13 entonces, hasta que la Casa Blanca les puso cara publicando, en septiembre de 2009, una foto durante la visita oficial del presidente español a Barack y Michelle Obama.

Pero el pasado 12 de este mes a las hijas del presidente Sánchez no se las pudo fotografiar a su llegada a la Mareta, ya que lo hicieron en un vehículo con los cristales tintados después de aterrizar el Falcon en la localidad canaria de Teguise, en Lanzarote, donde se encuentra esta lujosa mansión mandada construir por el fallecido rey Hussein de Jordania a finales de los años setenta y que, en 1989, se la regalaba a su amigo el Rey Juan Carlos.

Si Moncloa está dotada de todos los lujos que hemos recordado anteriormente, la Mareta está compuesta por diez bungalows, dos piscinas, 9.850 metros cuadrados de jardines con lago, pistas de tenis y baloncesto, helipuerto, cuyo mantenimiento supera los 10.000 euros al mes.

Y el palacio de las Marismillas, otra residencia a disposición del presidente en el Coto de Doñana, donde se ha gastado en reformas y rehabilitación cerca de 1,6 millones de euros.

Todavía hay una cuarta finca a su disposición, Quintos de Mora, de 6.864 hectáreas dentro del término municipal de los Yébenes, en la provincia de Toledo, donde se acaba de librar la cantidad de 194.000 euros para «modernizar» la vivienda. La ha utilizado de vez en cuando para unas cortas vacaciones con su esposa, en las que se limitaba a pasear y correr todos los días un rato o para reunirse con sus ministros.

Y son ya… ¡cuatro! donde elegir. Un lujo del que no disponen, vuelvo a repetir, ninguno de los presidentes y jefes de gobierno no sólo de Europa sino del mundo entero. Lo que permite a Begoña ir de palacio en palacio y vivir como una reina. ¿Recuerdan aquel juego «de oca en oca y tiro porque me toca»?

La Mareta, ¿propiedad real?

Como ya me he referido a ello en varias ocasiones, en el año 2015 la Familia Real decidió desprenderse del palacio de la Mareta, en Lanzarote, para traspasarla a Patrimonio «porque su mantenimiento costaba mucho dinero. Además, luego está lo de los impuestos de Transmisión para dejársela a los hijos. Así que era mejor que fueran ellosquienes corrieran con todos los gastos aunque la disfrutáramos nosotros», declaró con todo cinismo Doña Sofía a Pilar Urbano para el libro La Reina (Plaza y Janés, 1996). Sorprende la ingenuidad de la soberana al abordar el espinoso asunto de los impuestos. De no haberse producido este gran error, el Rey Don Juan Carlos tendría hoy un sitio digno y propio donde vivir, ya que se trataba, repito, de un regalo personal de su gran amigo Hussein.

Lo cierto es que, desde entonces, La Mareta ha permitido que las esposas de los presidentes del Gobierno español varaneen como reinas. Primero Sonsoles Espinosa y ahora Begoña Gómez, cuya facilidad para adaptarse y vivir como tales resulta inaudita. Como si sus vidas respectivas se hubieran desarrollado siempre entre salones palaciegos y villas reales, cuando todo el mundo sabe de dónde proceden ellas y ellos.

‘Primeras damas’ que no lo son

Todavía recuerdo cuando la entonces esposa del presidente Zapatero, Sonsoles, quiso pasar con su marido y sus dos hijas góticas, Laura y Alba, las vacaciones del verano de 2005 en la residencia real de La Mareta. Para ello, decidió inspeccionarla previamente, trasladándose en compañía de una amiga, y ordenar que se realizaran una serie de obras para acondicionar la residencia a su gusto. A su juicio, la villa real no se encontraba en condiciones para que ella, su esposo el señor presidente y sus dos hijas pudieran disfrutar de unas cómodas vacaciones. ¿Felipe y Letizia no la habían dejado habitable cuando estuvieron allí meses antes para despedir el año?

Sin encomendarse ni al Gobierno ni a Patrimonio, Sonsoles realizó obras por importe de 271.000 euros en arreglo de terrazas exteriores, adaptar la piscina a sus necesidades, ampliándola considerablemente sin importarle, para tal fin, la destrucción parcial de una escalinata en los jardines diseñada por el propio César Manrique.

También Begoña exigió reformas para, entre otras cosas, elevar varios metros los muros que delimitan la residencia y el jardín de La Mareta, instalando unas pantallas blancas y opacas de unos dos metros de altura, para no ser molestados por los periodistas y disfrutar de un austero y discreto descanso durante los 20 días que han decido permanecer en Lanzarote. Serán las vacaciones más largas desde que Sánchez llegó a Moncloa, que pasará junto a su familia y su perra Turca.

El dispositivo de seguridad que se monta para protegerles supone un elevado coste. Sesenta habitaciones en un complejo turístico de la zona han sido reservadas para tal fin.

Después de estos 20 días, la familia real… perdón, he querido decir la familia del presidente, se trasladará a otro (que por palacios no quede) a disposición de Sánchez, Las Marismillas, situado dentro del propio Parque de Doñana, 11.000 hectáreas de finca y varios kilómetros de playa. Dispondrá de 18 dormitorios y 18 baños. Sánchez gastó una importante cantidad de fondos europeas en reformas para que todo estuviera a su gusto y al de su exigente esposa.

Y ellos… en Marivent

Mientras, la Familia Real tiene que contentarse con… Marivent, en Mallorca, palacio al que se refería así la inefable Letizia en conversación con una periodista en el Club Náutico: «¿Tú crees que esto es un lugar para unas vacaciones?». Sin comentarios. No podemos olvidar el año 2013, que pasará a la historia como el primero de la crisis entre Letizia y Felipe cuando ella desapareció dejando abandonados en Marivent a su marido, a sus hijas y a sus suegros. Ahora la relación con la llamada Familia Real, que de familia queda poco, no es mucho mejor. Cada uno por su lado.

